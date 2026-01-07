Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Україна передусім має розраховувати на свої власні Збройні сили, тому гарантія номер один – це сильна укомплектована армія, чисельністю у 800 тисяч, з нормальною зброєю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь рускім. І я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав. Я бачу… політичну волю, і що партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки. Але допоки у нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання", - сказав Зеленський журналістам у середу.

Однак, за словами президента, навіть якщо гарантії безпеки будуть, необхідно передусім розраховувати на Збройні сили України, і "саме тому гарантія номер один – це наша армія".

"Сильна армія, укомплектована армія, 800 тисяч армія з нормальною зброєю. Все, що нам потрібно, все це виписано. І це не тільки бажання, це наше бачення. Важливо, що наші військові все це проговорили", - зазначив Зеленський.