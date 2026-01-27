Інтерфакс-Україна
Події
19:03 27.01.2026

Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над проєктом повоєнної відбудови України, до якої будуть залучені партнери.

"Є щира цікавість партнерів, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

 

