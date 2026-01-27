Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

Загроза подальшого перебування російських військових на території молдавського Придністров'я стає все більш очевидною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зазначивши, що Київ "готовий розглядати звернення дружньої Молдови щодо подальшої практичної взаємодії, зокрема, внеску у безпеку Молдови".

"Я думаю, що стає все більш очевидною загроза, яку несе подальше перебування російських військових на території Придністров'я. А отже – і необхідність відновлення територіальної цілісності Молдови на підставі міжнародного права", - сказав він в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, Україна вже допомагає. "Ми вже допомагаємо – і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух".

На питання про можливість силової допомоги, Сибіга відповів: "Це є і лишається правом Кишинева – визначати політику в цьому контексті. Ми, до речі, почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров'я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, в тому числі нашого внеску у безпеку Молдови".

"Ми готові допомагати молдовським друзям, але зосередитись ми маємо саме на нашому треку", - додав міністр. "Хоча я поділяю думку, що насправді безпека України і Молдови неподільні. Тому я радий бачити, що молдовська сторона чітко усвідомлює роль і значення України у регіональній безпеці".