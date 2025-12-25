Інтерфакс-Україна
Події
12:05 25.12.2025

Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

2 хв читати

Представники комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики відвідали Молдову для подальшого зміцнення міжпарламентського діалогу та сприяння розвитку двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, повідомила пресслужба комітету в Facebook.

Згідно з повідомленням, наявні проблеми з логістикою української аграрної продукції в умовах постійних обстрілів логістичних шляхів та можливість транзиту через територію Молдови стали основною темою обговорення українських парламентаріїв із головою комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості парламенту Молдови Сергієм Івановим.

Голова українського парламентського аграрного комітету Олександр Гайду наголосив на необхідності збільшення кількості пунктів пропуску з наявністю ветеринарно-санітарного контролю та проведення процедур онлайн-аудитів представниками ветеринарної служби Молдови (ANSA) для акредитації українських виробників.

"Реалізація таких заходів вирішить системні труднощі та виклики для українських сільськогосподарських товаровиробників, а також матиме позитивний вплив для бізнесу з обох боків кордону", - переконані народні депутати.

Сторони обговорили перспективи створення у Молдові спільних підприємств з переробки української сільгосппродукції для посилення співпраці та узгодження спільної аграрної політики на шляху євроінтеграції наших країн.

Гайду також розповів про реформу меліорації в Україні. Учасники зустрічі розглянули перспективи створення спільних проектів зі зрошенням земель. Вони також обговорили питання розвитку виробництва біоетанолу та готовність України поділитися практичним досвідом у цій галузі.

У свою чергу Іванов порушив питання щодо дефіциту сої в Молдові та поінформував про зацікавленість його країни в цій українській агропродукції. Він також висловив готовність розвивати взаємовідносин в аграрній сфері.

Теги: #україна #парламентарії #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 25.12.2025
Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

07:42 23.12.2025
Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

17:48 22.12.2025
Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

13:56 22.12.2025
Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

19:15 20.12.2025
Молдова збільшить кількість пунктів пропуску для автобусів та вантажівок – Кулеба

Молдова збільшить кількість пунктів пропуску для автобусів та вантажівок – Кулеба

18:52 20.12.2025
Молдова готова надати знижку на перевезення залізницею до портів, шукаємо інші рішення допомогти їм – Кулеба

Молдова готова надати знижку на перевезення залізницею до портів, шукаємо інші рішення допомогти їм – Кулеба

16:08 20.12.2025
Громадянам, які прямують до Молдови, рекомендується користуватися пропускними пунктами в Чернівецькій та Вінницькій областях – МЗС

Громадянам, які прямують до Молдови, рекомендується користуватися пропускними пунктами в Чернівецькій та Вінницькій областях – МЗС

15:59 20.12.2025
Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

15:51 20.12.2025
Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

15:40 20.12.2025
Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

ОСТАННЄ

В Ізмаїльському районі відкрили нову ділянку дороги Т1607, що веде до "полуничної столиці" Одещини

Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

Буданов відвідав бойові позиції спецпризначенців ГУР на запорізькому напрямку

Дрони СБУ уразили нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі - джерело

У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

Омбудсмена Лубінця звинувачують у плагіаті в дисертації, але цього недостатньо для позбавлення ступеня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА