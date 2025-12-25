Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

Представники комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики відвідали Молдову для подальшого зміцнення міжпарламентського діалогу та сприяння розвитку двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, повідомила пресслужба комітету в Facebook.

Згідно з повідомленням, наявні проблеми з логістикою української аграрної продукції в умовах постійних обстрілів логістичних шляхів та можливість транзиту через територію Молдови стали основною темою обговорення українських парламентаріїв із головою комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості парламенту Молдови Сергієм Івановим.

Голова українського парламентського аграрного комітету Олександр Гайду наголосив на необхідності збільшення кількості пунктів пропуску з наявністю ветеринарно-санітарного контролю та проведення процедур онлайн-аудитів представниками ветеринарної служби Молдови (ANSA) для акредитації українських виробників.

"Реалізація таких заходів вирішить системні труднощі та виклики для українських сільськогосподарських товаровиробників, а також матиме позитивний вплив для бізнесу з обох боків кордону", - переконані народні депутати.

Сторони обговорили перспективи створення у Молдові спільних підприємств з переробки української сільгосппродукції для посилення співпраці та узгодження спільної аграрної політики на шляху євроінтеграції наших країн.

Гайду також розповів про реформу меліорації в Україні. Учасники зустрічі розглянули перспективи створення спільних проектів зі зрошенням земель. Вони також обговорили питання розвитку виробництва біоетанолу та готовність України поділитися практичним досвідом у цій галузі.

У свою чергу Іванов порушив питання щодо дефіциту сої в Молдові та поінформував про зацікавленість його країни в цій українській агропродукції. Він також висловив готовність розвивати взаємовідносин в аграрній сфері.