Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Фото: https://www.golos.com.ua

Уряд України зберіг на 2026 рік нульові квоти на експорт природного газу українського походження, золота, срібла, а також відходів і брухту дорогоцінних металів.

Відповідну постанову №1795 від 31 грудня про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотуванню, Кабінет Міністрів оприлюднив на своєму сайті.

Згідно з нею, збережено також квоту на експорт мазуту у розмірі 400 тис. тонн, тоді як квоти на експорт коксівного вугілля (марки К) і харчової солі скасовано.

Відповідно до постанови, 2026 року збережено ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію.

Крім того, згідно з домовленостями з ЄС про річні квоти експорту окремої агропродукції, визначено квоти на експорт цукру - 100 тис. тонн, тоді як квоти на експорт до ЄС м'яса курей, качок, гусей та індичок, які були минулого року, в постанові відсутні.

Зазначається, що обсяг квоти на цукор розподіляється Мінекономіки між експортерами пропорційно фактичним обсягам виробництва зазначеного товару за січень-грудень 2025 року, підтвердженим завіреними заявником копіями форм державного статистичного спостереження за відповідні місяці 2025 року. Відповідна інформація подається експортерами до Мінекономіки до 20 січня 2026 року.

Щодо імпорту, то, як зазвичай, ліцензуватимуть і квотуватимуть озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, а також обладнання й товари, які можуть їх містити.