Втрати ритейлу через відключення електроенергії можуть сягати до 30% товарообігу – думка

Втрати ритейлу через тимчасові відключення електроенергії становлять 5-15% загального товарообігу, а у випадку довготривалих блекаутів – до 30%, повідомив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

"Якщо є тимчасові відключення електроенергії, то втрати (ритейлерів – ІФ-У) можуть становити 5-15% загального товарообігу магазину. Але якщо блекаут більше 12 годин, то може бути і до 30% зменшення товарообігу", – повідомив експерт на марафоні "Єдині новини" на телеканалі ICTV.

За його словами, крім енергетичних факторів на зниження товарообігу також впливає психологічний фактор та складні погодні умови.

Жук зазначив, що дефіциту товарів у магазинах наразі немає.

Джерело: https://www.youtube.com/live/qFLGAWlxkZM?t=6737s