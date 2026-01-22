Інтерфакс-Україна
Економіка
14:26 22.01.2026

Аграрії на прифронтових територіях зможуть отримати компенсацію до 4,7 тис. грн за гектар пошкоджених посівів - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України вдосконалив механізм компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Отримати державну підтримку зможуть аграрії, які здійснюють діяльність на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у четвер.

За її словами, аграрії зможуть отримати компенсацію до 4,7 тис. грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тис. га одному господарству.

"Адресна підтримка допоможе аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в складних умовах", - наголосила прем’єр.

Теги: #прифронтові_території #аграрії #компенсація

