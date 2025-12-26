Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Аграрії станом на 25 грудня 2025 року намолотили 57,597 млн тонн зернових та зернобобових культур з 10,55 млн га, що становить 94% площ, а також олійних культур 17,4 млн тонн із 8,13 млн га, що становить 97,7% засіяних ними виробничих площ.

Згідно з оперативною інформацією Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства про хід збирання сільгоспкультур, наразі намолочено 26,45 млн тонн кукурудзи з 3,84 млн га, пшениці – 22,96 млн тонн з 5,05 млн га, ячменю – 5,42 млн тонн з 1,36 млн га, гороху – 672,5 тис. тонн з 275,1 тис. га, гречки - 82,7 тис. тонн із 59,4 тис. га, проса – 62,1 тис. тонн із 35,8 тис. га. Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 25 грудня сягнув 934,1 тис. тонн із 331,1 тис. га.

Щодо олійних, то їх врожай станом на 25 грудня становить ріпаку – 3,317 млн тонн,зібраних з 1,26 млн га, сої – 4,81 млн тонн із 2,028 млн грн, соняшнику – 9,227 млн тонн із 4,838 млн грн.

Цукрових буряків цьогоріч накопано 10,989 млн тонн на 198,8 тис. га.

Урожайність сільгоспкультур в Україні в сезоні-2025 становила пшениця – 45,5 ц/га, ячмінь – 39,8 ц/га, горох – 24,4 ц/га, 71,3 ц/га, гречка – 13,9 ц/га, просо – 17,4 ц/га, ріпак – 26,3 ц/га, соя – 23,7 ц/га, соняшник – 19,1 ц/га, цукрові буряки – 552,7 ц/га.

Мінекономіки констатувало, що найбільше відставання від прогнозованих показників щодо зібраного валового врожаю у сегменті зернових і зернобобових культур продемонстрували кукурудза – 87% від плану, просо (88%), гречка (97%), пшениці та ячменю отримано 98% від плану, гречки – 97%. Інших зернових і зернобобових зібрано 85% від очікувань.

Олійні культури продемонстрували вищий відсоток виконання прогнозів Мінекономіки, ріпак – 102%, соя – 98%, соняшник – 93%.

Прогноз щодо цукрових буряків виявився найбільш реалістичним – 100% від плану.

Як повідомлялося, Мінекономіки оцінювало площі під пшеницею в 2025 році в 5,135 млн га, роком раніше цей показник становив 4,884 млн га (+ 5,1%), ячменем – 1,386 млн га проти 1,398 млн га роком раніше (-0,1%), горохом – 277,8 тис. га проти 210,4 тис. га (+32%), кукурудзою – 4,399 млн га проти 4,070 млн га (+8,1), гречкою – 61,4 тис. га проти 90,3 тис. га (-32%), просом – 40,5 тис. га проти 92,6 тис. га (-56,3%), іншими зерновими і зернобобовими культурами – 345,7 тис. га проти 360,3 тис. га (-4,1%).

Виробничі площі під ріпаком 2025 року становили 1,24 млн га проти 1,26 млн га роком раніше (-1,6%), соєю – 2,063 млн га проти 2,714 млн га (-24%), соняшником – 5,189 млн га проти 5,028 млн га (+3,2%).

Площі під цукровим буряком в цьому році було скорочено на 21,5%% - до 199 тис. га.

Українські аграрії 2024 року закінчили збирання врожаю 22 листопада. На той час було отримано 98% від запланованого врожаю.