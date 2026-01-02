Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

В Україні щороку утворюється понад 460 млн тонн відходів, що робить цю сферу однією з найбільших екологічно-економічних викликів держави, повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

"Щороку в Україні утворюється понад 460 млн тонн відходів: 85% - від видобувної промисловості, ще 11% — від переробної. Але найбільш "відчутна" для людей і громад частина - побутові відходи: це понад 10 млн тонн на рік, і ми переробляємо лише близько 8–10%. Решта їде на полігони, тобто ми буквально захоронюємо економічні можливості замість того, щоб перетворювати відходи на ресурс", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, інфраструктура роками не оновлювалася й через те, що середній тариф на управління побутовими відходами - близько 719 грн/тон (близько 55 грн з однієї людини на місяць), і він не покриває реальні витрати на збирання, перевезення, оброблення, а також на закриття і рекультивацію місць видалення відходів.

"Тому ми будуємо систему за принципом ієрархії відходів, де захоронення — лише крайній варіант. Це і є суть нової політики: від "захоронення" - до "відновлення", від "відходів" - до "ресурсу"", - зазначив він.

За словами міністра, додатковим викликом стали відходи руйнувань, спричинених війною. Їхній обсяг уже співставний з річним утворенням побутових і оцінюються на рівні 10–12 млн тонн. Соболев зазначив, що тут потрібні окремі рішення, зокрема сортування, підготовка до повторного використання, рециклінг і безпечне видалення, а також значні інвестиції в інфраструктуру та планування на регіональному рівні.

"Загалом післявоєнне відновлення має бути не про "більше полігонів", а про систему, де відходи перестають бути проблемою і стають ресурсом, який працює на відновлення економіки", - наголосив міністр.