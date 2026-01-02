Інтерфакс-Україна
Події
13:34 02.01.2026

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

2 хв читати
Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

В Україні щороку утворюється понад 460 млн тонн відходів, що робить цю сферу однією з найбільших екологічно-економічних викликів держави, повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

"Щороку в Україні утворюється понад 460 млн тонн відходів: 85% - від видобувної промисловості, ще 11% — від переробної. Але найбільш "відчутна" для людей і громад частина - побутові відходи: це понад 10 млн тонн на рік, і ми переробляємо лише близько 8–10%. Решта їде на полігони, тобто ми буквально захоронюємо економічні можливості замість того, щоб перетворювати відходи на ресурс", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, інфраструктура роками не оновлювалася й через те, що середній тариф на управління побутовими відходами - близько 719 грн/тон (близько 55 грн з однієї людини на місяць), і він не покриває реальні витрати на збирання, перевезення, оброблення, а також на закриття і рекультивацію місць видалення відходів.

"Тому ми будуємо систему за принципом ієрархії відходів, де захоронення — лише крайній варіант. Це і є суть нової політики: від "захоронення" - до "відновлення", від "відходів" - до "ресурсу"", - зазначив він.

За словами міністра, додатковим викликом стали відходи руйнувань, спричинених війною. Їхній обсяг уже співставний з річним утворенням побутових і оцінюються на рівні 10–12 млн тонн. Соболев зазначив, що тут потрібні окремі рішення, зокрема сортування, підготовка до повторного використання, рециклінг і безпечне видалення, а також значні інвестиції в інфраструктуру та планування на регіональному рівні.

"Загалом післявоєнне відновлення має бути не про "більше полігонів", а про систему, де відходи перестають бути проблемою і стають ресурсом, який працює на відновлення економіки", - наголосив міністр.

Теги: #мінекономіки #відходи #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 02.01.2026
В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

13:52 02.01.2026
Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

13:19 02.01.2026
Мінекономіки оновило критерії визначення критично важливих підприємств у сільському господарстві

Мінекономіки оновило критерії визначення критично важливих підприємств у сільському господарстві

12:44 02.01.2026
Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

11:02 02.01.2026
Уряд у 2025р надав держкомпенсації на закладку 47 садів і 22 теплиць

Уряд у 2025р надав держкомпенсації на закладку 47 садів і 22 теплиць

13:00 31.12.2025
Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

12:50 31.12.2025
Інвестор не прийде у брудні та застарілі виробництва, але через війну ми просимо в Єврокомісії перехідні заходи та періоди – глава Мінекономіки

Інвестор не прийде у брудні та застарілі виробництва, але через війну ми просимо в Єврокомісії перехідні заходи та періоди – глава Мінекономіки

12:43 31.12.2025
Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

12:15 31.12.2025
Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

12:09 31.12.2025
Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

ВАЖЛИВЕ

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Росіяни вдарили по середмістю Харкова, наслідки уточнюються

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сильного вітру

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

Петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 115 голосів

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА