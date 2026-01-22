Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом назвав розмову "хорошою, продуктивною та змістовною" та повідомив, що під час перемовин вони обговорили дипломатичний трек, а також посилення протиповітряної оборони України.

"Хороша зустріч із президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота", - написав він у телеграм.

Зеленський подякував президентові Сполучених Штатів за зустріч.