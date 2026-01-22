Інтерфакс-Україна
Події
16:52 22.01.2026

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Лідери кажуть про необхідність захисту європейських інтересів, але сподіваються, що це зробить хтось інший за них, треба діяти зараз, щоб вибудувати новий порядок, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Лідери кажуть: ми маємо захистити європейські інтереси, але вони сподіваються, що хтось інший зробить це за них…. Нам треба щось, щоб замінити старий світовий порядок… Не можна будувати новий світовий порядок зі слів, тільки дії створюють реальний порядок", - сказав Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Президент зазначив, що сьогодні США відкрили Раду миру, куди запросили Україну, а також Росію та Білорусь, "хоча війна не зупинилася".

"Навіть немає припинення вогню. І ви бачили, хто доєднався? У всіх були свої причини. Але ось що - Європа навіть не сформулювала єдину позицію щодо американської ідеї", - наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #давос #захист #європа

