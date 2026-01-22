ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок стосовно керівника іноземного товариства, який сприяв колишньому першому заступнику генерального директора Державного науково-дослідного та проектного інституту титану (Запоріжжя) заволодіти 10 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна на користь держави Україна", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі у четвер.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, у рамках досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, з’ясувалося, що протягом 2012-2013 років колишній перший заступник керівника генерального директора ДП "ДНДП Інститут титану", зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземній компанії (Британські Віргінські острови) коштів за роботи та послуги, які не надавались.