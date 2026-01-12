Колишньому судді Кропивницького апеляційного суду оголошено вирок - 6,5 років за ґратами

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав винним у проханні та одержанні неправомірної вигоди та призначив покарання у 6,5 років ув'язнення колишньому судді Кропивницького апеляційного суду, повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"12 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок, яким колишнього суддю Кропивницького апеляційного суду визнано винуватим у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди за звільнення винуватця смертельного ДТП від покарання з випробуванням", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що колишнього суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя: судді, прокурора, адвоката, строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування було встановлено, що суддя за пособництва іншої особи висловив прохання про хабар у $10 тис. за призначення за результатами апеляційного розгляду справи особі, яка спричинила ДТП зі смертельними наслідками, покарання, що не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Зважаючи на те, що колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю ДТП покарання у виді позбавлення волі, більшу частину коштів повернули. Під час проведення слідчих дій, правоохоронці за місцем проживання посередника виявили частину незаконно одержаних грошових коштів у сумі $450.

Викриття осіб здійснювалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з УСБУ в Кіровоградській області та ДСР в Кіровоградській області Нацполіції.