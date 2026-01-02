Інтерфакс-Україна
Події
15:37 02.01.2026

СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

2 хв читати
СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України довічне позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ексочільник окупаційної адміністрації Херсона Олександр Кобець, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба інформує, що перед початком повномасштабної війни фігурант проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками РФ.

Згідно з повідомленням, в березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі нашої держави і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона.

"Там його рашисти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті. Отримавши "посаду", Кобець одразу приступив до підготовки псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу рф", - зазначають в СБУ.

Також, як інформують в українській спецслужбі, Кобець запроваджував російське законодавство у захоплених комунальних установах та закладах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях та дитсадках.

"За матеріалами справи, злочинну діяльність зрадник координував з ще одним гауляйтером – Володимиром Сальдо та кураторами з москви", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією відомства, невдовзі після призначення окупанти усунули Кобця з посади окупаційного мера Херсона та відправили працювати до Генічеська.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #херсон #гауляйтери #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 02.01.2026
Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

15:34 01.01.2026
СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

14:14 01.01.2026
Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

11:33 01.01.2026
Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

18:06 28.12.2025
В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

15:04 27.12.2025
Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

01:45 19.12.2025
Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

17:12 18.12.2025
Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

18:58 16.12.2025
САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

18:43 16.12.2025
Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

ОСТАННЄ

"Рарог" розширився до рівня бригади

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

Зеленський про удар по Харкову: росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу у дипломатичному процесі

Україна залучила понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році – Міноборони

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

У Харкові 12 постраждалих – мер

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА