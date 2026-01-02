СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України довічне позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ексочільник окупаційної адміністрації Херсона Олександр Кобець, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба інформує, що перед початком повномасштабної війни фігурант проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками РФ.

Згідно з повідомленням, в березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі нашої держави і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона.

"Там його рашисти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті. Отримавши "посаду", Кобець одразу приступив до підготовки псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу рф", - зазначають в СБУ.

Також, як інформують в українській спецслужбі, Кобець запроваджував російське законодавство у захоплених комунальних установах та закладах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях та дитсадках.

"За матеріалами справи, злочинну діяльність зрадник координував з ще одним гауляйтером – Володимиром Сальдо та кураторами з москви", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією відомства, невдовзі після призначення окупанти усунули Кобця з посади окупаційного мера Херсона та відправили працювати до Генічеська.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.