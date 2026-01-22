Інтерфакс-Україна
Події
19:27 22.01.2026

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

1 хв читати
Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на покровському напрямку, під час візиту він заслухав доповіді командирів, оцінку оперативної обстановки та стан і дії військ.

"У Покровську та Мирнограді Сили оборони України й надалі стримують противника, який малими групами намагається проникнути до північних районів обох міст. Унаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Залучений оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Наші воїни ефективно нищать загарбників, демонструють злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму під час виконання бойових завдань у вкрай складних умовах", - повідомив головком у Телеграмі.

Сирський відзначив найкращих військовослужбовців за зрив планів ворога під Покровськом, де противник систематично зазнає значних втрат та вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України — "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест військової честі".

 

Теги: #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 22.01.2026
У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

22:37 21.01.2026
Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

19:18 21.01.2026
Рибне на Запоріжжі у сірій зоні: українських воїнів у селищі немає, а окупанти не можуть там закріпитися - Волошин

Рибне на Запоріжжі у сірій зоні: українських воїнів у селищі немає, а окупанти не можуть там закріпитися - Волошин

12:17 21.01.2026
Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

21:22 20.01.2026
Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

01:35 20.01.2026
З початку доби відбулося 135 боєзіткнень на фронті - Генштаб

З початку доби відбулося 135 боєзіткнень на фронті - Генштаб

20:57 19.01.2026
DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

02:31 19.01.2026
США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

00:41 19.01.2026
Генеральний секретар НАТО обговорив із Трмпом безпеку в Гренландії та Арктиці

Генеральний секретар НАТО обговорив із Трмпом безпеку в Гренландії та Арктиці

23:17 17.01.2026
Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА