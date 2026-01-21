Рибне на Запоріжжі у сірій зоні: українських воїнів у селищі немає, а окупанти не можуть там закріпитися - Волошин

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Селище Рибне у Запорізькій області продовбує перебувати у "сірій" зоні: ворог не може завести туди групи закріплення, а українським воїнам недоцільно залишатися у повністю знищеному населеному пункті, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рибне було і залишається "сірою" зоною. І не дуже вірно говорити, що ворог щось там окупував. У нас не позиційна, а маневрена оборона. Ми переформатували оборонну побудову там, і тому довелося вийти з того села. Але і противнику зайти і закріпитися там доволі проблематично", - зазначив Волошин.

Речник наголосив, що ситуація на відтинку фронту динамічна і постійно змінюється. Водночас він пояснив, що через особливість розташування селища, була досить ускладнена логістика для Сил оборони України.

"Фактично неможливо було і постачання робити, і ротацію.

Тому ми переформатували лінію оборонної побудови для збереження життя військовослужбовців і щоб блокувати просування ворога", - сказав Волошин.

Він додав, що тримати позиції у селі було вже недоцільно, тому що там ворог фактично все знищив.

Говорячи загалом про ситуацію на Гуляйпільському напрямку, речник зазначив, що у середу відбулося вже понад 20 боєзіткнень. Описуючи тенденцію ворожих дій, Волошин сказав, що окупанти не йдуть у саме Гуляйполе, але обходять його з флангів, оскільки взяти повністю місто під контроль і закріпитись в ньому вони не можуть. Водночас там, де росіяни не можуть закріпитися, вони "закидують мінами".

"Замінували дороги, вулиці в тій частині міста, яку вони не можуть взяти під контроль.

Двори, подвір'я наповнені ворожими танковими і протипіхотними мінами. Застосовують дистанційне мінування з дронів", - розповів Волошин.