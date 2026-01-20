Інтерфакс-Україна
Події
01:35 20.01.2026

З початку доби відбулося 135 боєзіткнень на фронті - Генштаб

2 хв читати

Від початку доби понеділка на фронті відбулось 135 бойових зіткнень, 34 з них на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень. Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинули 70 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 4786 дронів-камікадзе та здійснили 3088 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані бомби, здійснив 74 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, чотири боєзіткнення досі тривають.

На куп’янському напрямку агресор тричі проводив наступальні дії в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

На лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки та у бік Платонівки.

На краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника, у бік Привілля й Бондарного.

На костянтинівському напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Новопавлівки.

На покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 37 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, 62 безпілотні літальні апарати, наземний дрон, три антени та термінал супутникового зв’язку противника. Також наші захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу противника", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

На гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції українських оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки, наразі один бій триває.

На придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iXTUyDo5UfA42VXyxp94Lj6tLs5Ffe4t2XsUrLFxj6RNeJ58cKjf8MMidbzCTf3Fl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 19.01.2026
DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

02:31 19.01.2026
США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

01:32 19.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

00:41 19.01.2026
Генеральний секретар НАТО обговорив із Трмпом безпеку в Гренландії та Арктиці

Генеральний секретар НАТО обговорив із Трмпом безпеку в Гренландії та Арктиці

23:17 17.01.2026
Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

22:22 17.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

11:27 17.01.2026
7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

01:39 17.01.2026
З початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнень - Генштаб

11:07 16.01.2026
Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

ОСТАННЄ

МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі

Ворог двічі вдарив по Запоріжжю

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

Скандал навколо ТЦК в Одесі: у військкоматі ініціювали службову перевірку

Шмигаль: Київ планує збільшити потужності розподіленої генерації на понад 100 МВт

Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

Свириденко доручила перевірити соцзаклади на наявність електроенергії, пального для генераторів і харчування

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА