МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до Запорізької АЕС.

"Резервна лінія 330 кВ "Феросплавна-1" була повторно підключена до ЗАЕС України сьогодні о 19:17 за місцевим часом після успішного проведення ремонтних робіт українськими техніками в рамках угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва МАГАТЕ", - сказано в повідомленні агентства у соцмережі Х.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що повторне підключення лінії, пошкодженої з 2 січня, було критично важливим кроком для ядерної безпеки.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії домоглося згоди України та Росії на локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС.

Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2013315502639054930