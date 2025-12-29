Інтерфакс-Україна
Події
00:30 29.12.2025

Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін "працює з Україною над відкриттям" Запорізької АЕС.

"Ми говорили із Путіним про Запорізьку АЕС. Путін хотів би бачити її відкритою і для України, зокрема", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.

Як додав Трамп, Путін не "вразив ракетами" ЗАЕС, яка є чи не найбільшою у світі.

Також він зазначив, що "протягом наступних кількох місяців" можуть бути захоплені нові українські землі, і "краще укласти угоду зараз".

