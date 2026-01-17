Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії домоглося згоди України та Росії на локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, підтвердив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Очікується, що техніки оператора електромережі України розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, пошкодженій та відключеній в результаті військових дій 2 січня, найближчими днями. Відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної функціонуючої магістральної лінії електропередач 750 кВ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, група МАГАТЕ виїхала з Відня на лінію фронту, щоб спостерігати за ремонтними роботами.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню, четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", – заявив Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-337-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine