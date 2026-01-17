Інтерфакс-Україна
Події
00:18 17.01.2026

Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

1 хв читати

Міжнародне агентство з атомної енергії домоглося згоди України та Росії на локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, підтвердив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Очікується, що техніки оператора електромережі України розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, пошкодженій та відключеній в результаті військових дій 2 січня, найближчими днями. Відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної функціонуючої магістральної лінії електропередач 750 кВ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, група МАГАТЕ виїхала з Відня на лінію фронту, щоб спостерігати за ремонтними роботами.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню, четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", – заявив Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-337-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #перемиря #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 09.01.2026
МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

10:12 03.01.2026
ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго

ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго

12:05 29.12.2025
Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

00:30 29.12.2025
Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

13:07 28.12.2025
Глава МАГАТЕ повідомив про місцеве перемир’я для ремонту ЛЕП біля ЗАЕС

Глава МАГАТЕ повідомив про місцеве перемир’я для ремонту ЛЕП біля ЗАЕС

19:06 26.12.2025
Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

11:59 24.12.2025
Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

10:20 24.12.2025
Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

17:51 20.12.2025
Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

00:48 20.12.2025
Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА