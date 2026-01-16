Інтерфакс-Україна
Події
21:43 16.01.2026

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/10808

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив президентці Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яні Сполярич Еггер обурення щодо заяви директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії.

"Наразі перебуваю з робочим візитом у Женеві, де провів зустріч із президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер. Передусім я висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії. Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими, а на такому рівні - ще й небезпечними", - написав Лубінець у телеграмі у п'ятницю.

Він підкреслив, що Росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз.

"Наші громадяни, зокрема діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома. Росія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю - під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних", - зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, він запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.

"Наприклад, провести день у нашому офісі й зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 - як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - наголосив уповноважений з прав людини.

Лубінець також повідомив, що сторони обговорили проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих російськими окупантами цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації. Омбудсман розповив, що під час зустрічі також були обговорені питання побудови ефективної системи пошуку зниклих безвісти, супроводу МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій. Він зазначив, що багато часу приділили темі обміну військовополоненими.

"МКЧХ потрібен доступ. Але насамперед до українських військовополонених і цивільних, яких Росія незаконно утримує. Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ. Також звернув увагу керівництва МКЧХ на те, що Україна очікує від міжнародної організації послідовної реалізації гуманітарного мандату", - наголосив Лубінець.

 

