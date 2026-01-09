Інтерфакс-Україна
Події
14:15 09.01.2026

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

Фото: https://www.facebook.com

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав людям на трьох локаціях, постраждалих від нічної російської масованої ракетно-дронової атаки на Київ.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками ДСНС України та представниками інших спеціальних служб працювали на місці чергової масованої атаки на столицю… Волонтери відпрацювали три локації, провели обстеження прилеглої території та пошкоджених будинків",— повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Вони також чергували на місці для надання першої домедичної та психологічної допомоги постраждалим.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на столицю 9 січня загинули четверо: троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі та 58- річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав допомогти людям у Дарницькому районі. Поранення отримали 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Одна людина вважається безвісти зниклою у Дніпровському районі.

Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку.

У столиці внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі.

Теги: #київ #атака_рф #тчху #учх

