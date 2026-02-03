Інтерфакс-Україна
Події
00:55 03.02.2026

Трамп пообіцяв добрі новини щодо України й РФ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання під час спілкування з пресою у Білому домі, натякнув на позитивні зрушення щодо мирної угоди між Україною й РФ.

"Я думаю, що ми дуже добре справляємося з Україною і Росією. Вперше я кажу, що, знаєте, ми це робимо. Я думаю, що, можливо, у нас будуть хороші новини", - сказав Трамп, додавши про тисячі загиблих і "безглуздість" війни.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Y_vKqEbZw9s

Теги: #заява #трамп #сша

