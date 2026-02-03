"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню, якщо держави-учасниці погодяться, заявив голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс на платформі X після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в понеділок.

"Разом із генсеком ОБСЄ Сінірліоглу я зустрівся з президентом Зеленським у Києві. Ми підтвердили нашу тверду підтримку справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права. ОБСЄ готова, за умови згоди держав-учасниць і наявності відповідних умов, сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації домовленого врегулювання для припинення війни", - написав Кассіс на X.

Джерело: https://x.com/ignaziocassis/status/2018377118372237340?s=20