Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом і генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу, повідомив офіційний Телеграм-канал президента в понеділок.

"Зустрівся з діючим головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії, федеральним радником та керівником Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассісом і Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Поінформував про масовані атаки Росії проти наших людей. Обговорили дипломатію та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій цього тижня. Торкнулися також можливих форматів співпраці між Україною та ОБСЄ. Запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - описав тематику розмови Зеленський у Телеграмі.

В особі Кассіса Зеленський подякував Швейцарії.

"Дякую Швейцарії за підтримку України та за пріоритет справедливого миру для України під час швейцарського головування в ОБСЄ", - написав Зеленський.