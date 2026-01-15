Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

У четвер, 15 січня, на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Засідання було скликано на вимогу України одразу після презентації пріоритетів швейцарського головування в ОБСЄ на 2026 рік моїм другом Іньяціо Кассісом (віцепрезидент Швеції – ІФ-У). Я вдячний шведському головуванню за лідерство та солідарність з Україною. Здатність ОБСЄ своєчасно та ефективно реагувати на кожне явне порушення Гельсінських принципів має вирішальне значення", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він подякував партнерам в ОБСЄ за активну участь у засіданні, рішуче і однозначне засудження триваючого терору Москви, а також за консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир.