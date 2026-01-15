Інтерфакс-Україна
Події
20:25 15.01.2026

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

1 хв читати
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

У четвер, 15 січня, на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Засідання було скликано на вимогу України одразу після презентації пріоритетів швейцарського головування в ОБСЄ на 2026 рік моїм другом Іньяціо Кассісом (віцепрезидент Швеції – ІФ-У). Я вдячний шведському головуванню за лідерство та солідарність з Україною. Здатність ОБСЄ своєчасно та ефективно реагувати на кожне явне порушення Гельсінських принципів має вирішальне значення", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він подякував партнерам в ОБСЄ за активну участь у засіданні, рішуче і однозначне засудження триваючого терору Москви, а також за консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир.

 

Теги: #обсє #росія #засідання #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 13.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

02:54 12.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

20:39 11.01.2026
Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

07:44 10.01.2026
Латвія ініціюватиме скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку росіян ракетою "Орєшнік"

Латвія ініціюватиме скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку росіян ракетою "Орєшнік"

22:48 09.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

09:45 09.01.2026
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

09:44 07.01.2026
РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - ЗМІ

РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - ЗМІ

21:54 06.01.2026
Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

13:55 03.01.2026
У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

17:58 02.01.2026
Держдеп США рекомендує громадянам підготувати заповіт і побажання щодо похорону перед подорожжю до Росії

Держдеп США рекомендує громадянам підготувати заповіт і побажання щодо похорону перед подорожжю до Росії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА