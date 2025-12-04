Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у пленарній сесії Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні, закликав зокрема замислитися над роллю, яку Організація може відігравати в післявоєнний період.

"У рік, коли відзначається п'ятдесята річниця Гельсінського Заключного акту, час чесно говорити про реальний стан безпеки й співробітництва в Європі. Час діяти, щоб їх відновити", — заявив міністр.

Сибіга закликав усіх партнерів докласти всіх зусиль для того, щоб зупинити війну Росії проти України.

"Проблеми необхідно вирішувати, а не ігнорувати. Ця війна не настільки далеко, як комусь може здаватися. Відень ближчий до її передової, ніж до деяких інших європейських столиць. Ніхто не повинен мати жодних ілюзій. Допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці", — заявив він.

Глава МЗС підкреслив, що українська сторона використає кожну, навіть найменшу можливість завершити війну. Якщо існує бодай один шанс досягти миру за столом переговорів, він має бути головним.

"Ми також знаємо, що мир має бути стійким. А безпека має бути гарантованою — реальною силою та реальними гарантіями. Безпека має бути основою для всього іншого", — наголосив він.

Сибіга зазначив, що сьогодні Росія відмовляється припинити свою агресію проти України, а вже завтра не зупиниться в спробах розширити війну далі вглиб Європи.

Глава МЗС привернув увагу європейських колег до численних російських звірств та воєнних злочинів. За словами міністра, ОБСЄ може відіграти важливу роль у забезпеченні притягнення російських злочинців до відповідальності.

Українська сторона закликає до подальшого використання всіх механізмів ОБСЄ для документування, викриття та засудження російських злочинів.

"Настав також час замислитися над роллю, яку Організація може відігравати в післявоєнний період", — зауважив міністр.

Глава МЗС висловив вдячність Сполученим Штатам Америки та європейським партнерам за просування та підтримку мирного процесу.

Сибіга нагадав, що у минулому Європа мала забагато несправедливих мирних угод, які лише призводили до ще більших катастроф. Він наголосив, що у цьому контексті вкрай важливо підтвердити відданість Гельсінському Декалогу в ході роботи над відновленням справедливого миру для України.

Міністр відзначив, що лише за останні місяці Росія програла в чотирьох важливих виборах — до Ради ІКАО, Виконавчої ради ЮНЕСКО, Виконавчої ради ОЗХЗ та Ради ММО. За його словами, немає жодної підстави вважати, що РФ може бути партнером і в ОБСЄ.

"Країни по всьому світу не бачать у Росії партнера для вирішення глобальних проблем. Тому що Москва сама є першопричиною глобальних проблем", — підкреслив глава МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства України зауважив, що за 50 років з моменту укладення Гельсінського Заключного акту ситуація в Європі докорінно змінилася. Міністр нагадав про критичну необхідність ОБСЄ адаптуватись до нових реалій та нагадав, що запропонована Україною минулого року реформа Організації залишається на столі.

"Майбутні покоління озиратимуться на нас сьогодні. Якщо ми хочемо, щоб вони дали справедливу оцінку нашим вчинкам — ми маємо діяти зараз. Діяти — щоб досягти справжнього, справедливого і тривалого миру - для України та всієї Європи", — зауважив міністр.

Насамкінець глава МЗС нагадав про вимогу до Росії звільнити трьох незаконно утримуваних співробітників СММ ОБСЄ Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова. Він також подякував усім міністрам, які так само вимагали їх звільнення в ході засідання.