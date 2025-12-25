Інтерфакс-Україна
13:12 25.12.2025

Сибіга: Росія не припинила бомбардування цивільних навіть на Різдво – світ має діяти

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ посилити тиск на агресора та зміцнити засоби захисту України на тлі жорстоких обстрілів з боку Російської Федерації навіть Різдвяної ночі.

"Росія не припинила жорстокі бомбардування цивільного населення в Україні навіть у святу Різдвяну ніч. В результаті ударів по Одесі одна людина загинула, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший – у Чернігівській. Поранення отримали люди в Запорізькій та Сумській областях. Найбільше страждає Одеса. Росія навмисно руйнує енергетичну та цивільну інфраструктуру, залишаючи людей без електроенергії, води та опалення в умовах морозів", - описав він наслідки ворожих обстрілів України минулої ночі у соціальній мережі Х у четвер.

Сибіга звернув увагу, що всі ці дії не мають військової мети — "це лише намір Росії вбивати людей за те, що вони українці. Такі дії підпадають під статтю II (c) Конвенції про геноцид 1948 року: "Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення"".

"Ми закликаємо світ діяти, посилити тиск на агресора та зміцнити засоби України для захисту себе та свого народу, включаючи протиповітряну оборону", - резюмував миністр закордонних справ України.

