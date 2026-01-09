Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на атаку РФ, що завдала шкоди посольству Катару

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на російський масований повітряний удар, що завдав шкоди приміщенню посольства Держави Катар у Києві.

"Нічний удар Росії по Києву завдав шкоди приміщенню іноземної дипломатичної місії, посольству Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам. Ми закликаємо країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії", - написав він у соцмережі Х.