09:29 30.01.2026
ЄС має намір схвалити 20-й пакет антиросійських санкцій 24 лютого - Каллас
Євросоюз планує прийняти черговий пакет санкцій проти РФ 24 лютого цього року, обговорення на тему його змісту все ще тривають, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
"Що стосується 20-го пакету санкцій, ми розраховуємо схвалити його 24 лютого. В межах цього процесу країни вносять різні пропозиції", - сказала вона на пресконференції.
Вона зазначила, що робота над санкціями триває, пакет обмежувальних заходів поки не узгоджений.