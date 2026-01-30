Інтерфакс-Україна
Події
09:29 30.01.2026

ЄС має намір схвалити 20-й пакет антиросійських санкцій 24 лютого - Каллас

1 хв читати
Євросоюз планує прийняти черговий пакет санкцій проти РФ 24 лютого цього року, обговорення на тему його змісту все ще тривають, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Що стосується 20-го пакету санкцій, ми розраховуємо схвалити його 24 лютого. В межах цього процесу країни вносять різні пропозиції", - сказала вона на пресконференції.

Вона зазначила, що робота над санкціями триває, пакет обмежувальних заходів поки не узгоджений.

Теги: #єс #санкції_рф

