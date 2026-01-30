Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський хоче призначити уповноваженого по Білорусі і планує зустріч з кількома дипломатами щодо цього питання.

"Я уповноваженого не призначив по Білорусі. Хочу призначити. Хочу зустрітися з кількома дипломатами. Хочу сильну людину на уповноваженого по Білорусі", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Він наголосив, що "треба підтримувати зусилля демократичних сил Білорусі".

Як повідомлялося, Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня розкритикував Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі у боротьбі за свободу, а 25 січня під час виступу на вшанування пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі у неділю звернувся до білоруського народу: "ви європейський народ, який буде разом з усіма нашими народами в об’єднанні, у нашій вільній Європі, в Європі мирній, в Європі сильній". Президент також подякував білоруським добровольцям, які воюють заради незалежності України та для історичного шансу для своєї держави.

27 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про новий системний підхід у відносинах з білоруською демократичною опозицією та анонсував призначення спецпредставника, уповноваженого для контактів з демократичними білоруськими силами.