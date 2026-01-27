У Києві затримана шпигунка з Білорусі, яка працювала під прикриттям журналістської діяльності і намагалася інтегруватися до ГУР

Служба безпеки України спільно з Власною безпекою Головного управління розвідки Міністерства оборони України запобігла проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України та за результатами багатоетапної спецоперації затримала її у Києві.

"У 2025 році вона встановила контакт із представниками КДБ Республіки Білорусь та за грошову винагороду погодилася на конфіденційне співробітництво. Підозрювана збирала й передавала розвідувальну інформацію про діяльність окремих підрозділів ГУР МО України, оперативну обстановку, внутрішні процеси та осіб, залучених до оперативної і агентурної роботи", - повідомили в Офісі генерального прокурора України у вівторок

Їй повідомлено про підозру за ст. 114 Кримінального України (шпигунство). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Тривають слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення всієї агентурної мережі.

Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, 35-річна громадянка Республіки Білорусь працювала на КДБ Білорусі з 2015 року, а у 2020 році була відряджена з Мінська для агентурної роботи в Україні і відтоді вже перебувала у полі зору СБУ.

В Україні вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і таким чином розширювала власні контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів, йдеться в повідомленні.

Пізніше, під час повномасштабного вторгнення, вона зустрілася з куратором за кордоном та отримала завдання встановити неформальні контакти з посадовцями посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів в Україні.

Після повернення в Київ вона спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки нашої держави, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР. "Співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументували кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки. Серед іншого, зафіксовано спроби підбору потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ. Зібравши повну доказову базу на шпигунку, СБУ у взаємодії з ГУР МО затримала її поблизу місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманій загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що може йтися про Інну Кардаш. Агентство "Інтерфакс-Україна" підтверджує, що ця особа працювала в редакції кореспонденткою з червня 2021 до початку вересня 2024 року. У листопаді 2024 року вона була нарешті звільнена, після чого агентство не підтримувало з нею жодних контактів.