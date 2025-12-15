Інтерфакс-Україна
00:33 15.12.2025

Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

2 хв читати

Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) проголосувала за допуск російських шахістів до міжнародних змагань із прапором та гімном.

"Рада ФІДЕ вважає резолюцію Ради такою, що негайно набирає чинності, як основу для діяльності. Це означає, що команди з Росії та Білорусі допускаються до офіційних турнірів ФІДЕ. Повне використання національної символіки дозволено у юнацьких та юніорських змаганнях відповідно до рекомендацій МОК", - сказано в релізі.

За таке рішення Генасамблея федерації проголосувала на зборах 14 грудня, проте згодом відклала питання "через необхідність юридичних консультацій". За допуск росіян проголосував 61 делегат, 51 проти.

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович визнав, що обидва рішення отримали необхідну більшість і є дійсним вираженням волі Асамблеї.

Обмеження на проведення офіційних заходів ФІДЕ в Білорусі знімаються відповідно до нещодавніх рекомендацій Олімпійського саміту щодо доступу до спорту та політичної нейтральності.

Як зазначається, щодо конкретних розбіжностей щодо символіки у дорослих змаганнях, Рада виконає мандат, включений до резолюції Ради, щодо консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

"Рада прийме остаточне рішення щодо використання прапорів та гімнів у дорослих командних змаганнях після цих консультацій, щоб забезпечити відповідність міжнародним спортивним стандартам та МОК", - зазначили в федерації.

Між тим, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації шахів України Олександр Камишін напередодні 13 грудня закликали FIDE не допустити повного відновлення діяльності шахових федерацій Росії та Білорусі.

Українська сторона наголошує, що збройна агресія Росії проти України триває, призводячи до тисяч загиблих мирних жителів і мільйонів вимушених переселенців. Водночас керівництво Федерації шахів Росії та пов’язані з нею публічні діячі відкрито підтримують політику російської влади та війну, що, за оцінкою України, суперечить базовим принципам і цінностям ФІДЕ та міжнародного спортивного руху.

У зверненні також нагадується, що ФІДЕ вже ухвалила принципові рішення у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, у лютому 2022 року було заборонено використання російських і білоруських прапорів та гімнів на рейтингових турнірах ФІДЕ, а в березні 2022 року - відсторонено національні збірні Росії та Білорусі від участі в офіційних змаганнях до подальшого повідомлення.

"Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України підкреслюють, що обставини, які стали підставою для цих рішень, залишаються незмінними, а тому закликають ФІДЕ зберегти послідовну позицію та не переглядати чинні обмеження", - резюмували у федерації шахів України.

Джерела: https://www.fide.com/fide-general-assembly-decisions-regarding-russia-and-belarus/

https://www.ukrchess.org.ua/

Теги: #білорусь #fide #рф

