РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами на Різдво за юліанським календарем - СЗР

Фото: https://t.me/FISUkraine

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) попереджає про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

"Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. "атаки на резиденцію путіна" фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

СЗР зазначає, що з високою ймовірністю прогнозується перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами.

"Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

"Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф", - наголошується у повідомленні.

СЗР звертається до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали і не поширювати російські фейки.