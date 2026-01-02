Інтерфакс-Україна
Події
10:45 02.01.2026

РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами на Різдво за юліанським календарем - СЗР

2 хв читати
РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами на Різдво за юліанським календарем - СЗР
Фото: https://t.me/FISUkraine

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) попереджає про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

"Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. "атаки на резиденцію путіна" фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

СЗР зазначає, що з високою ймовірністю прогнозується перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами.

"Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

"Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф", - наголошується у повідомленні.

СЗР звертається до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали і не поширювати російські фейки.

Теги: #сзр #війна #рф #провокація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 02.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців - Генштаб

23:12 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

21:01 01.01.2026
РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

20:58 01.01.2026
Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

13:10 01.01.2026
Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

08:05 01.01.2026
У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

06:56 01.01.2026
Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

04:55 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

00:06 01.01.2026
У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

ОСТАННЄ

Більше половини українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, водночас понад третина готова до територіальних втрат – опитування

РФ била по енергооб’єктах у Миколаївській та Запорізькій областях – заступник глави Міненерго

Святкування Нового року в Україні пройшло без суттєвих надзвичайних подій - Нацполіція

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через російськи обстріли на Донеччині – ОВА

У Швейцарії на гірськолижному курорті через пожежу у барі на Новий рік загинуло 40 людей і 115 постраждало

Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

Росіяни влучили безпілотниками по лікарні на Чернігівщині, пожежу загасили – влада

Генштаб зафіксував впродовж доби 98 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА