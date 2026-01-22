Інтерфакс-Україна
Події
14:19 22.01.2026

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

Національна асоціація лобістів України (НАЛУ) розробила альтернативний законопроєкт щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб — підприємців.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в НАЛУ, ініціатива підготовлена головою правління НАЛУ Олексієм Шевчуком, заступницею голови Піклувальної ради Людмилою Кожурою та директором з розвитку НАЛУ, членом Асоціації платників податків Назарієм Валянським.

"Метою альтернативного законопроєкту є захист малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення, водночас із поетапною адаптацією податкової системи України відповідно до вимог і стандартів Європейського Союзу", - повідомили в асоціації.

В НАЛУ зазначили, що, на відміну від урядового підходу, який наразі фактично перекладає податкове навантаження на малий бізнес, альтернативний законопроєкт НАЛУ "пропонує збалансоване рішення, що враховує економічні реалії, безпекові ризики та інституційну слабкість бізнесу в кризовий період".

Ключовими перевагами свого альтернативного законопроєкту у порівнянні з версією урядового документу в НАЛУ називають, зокрема, захист малого та мікробізнесу в умовах війни.

"Законопроєкт запроваджує тимчасові мораторії на розширення кола платників ПДВ, підвищення податкових ставок та зміну ліміту обов’язкової ПДВ-реєстрації на весь період дії воєнного стану та до кінця року після його припинення", - зазначили в НАЛУ.

Крім того, перевагою свого законопроєкту НАЛУ назвали гнучкий ліміт реєстрації ПДВ з урахуванням економіки, пропонуючи

замість фіксованого ліміту в 1 млн грн прив’язку порогу реєстрації ПДВ до розміру мінімальної заробітної плати, що дозволяє автоматично враховувати інфляцію, зміну ВВП та макроекономічну динаміку.

Також серед переваг свого законопроєкту в НАЛУ назвали поетапну гармонізацію з правом ЄС "без шоків для бізнесу":

альтернативний проєкт передбачає поступове наближення до європейського порогу ПДВ (близько €85 000) до 2031 року, уникаючи адміністративного та фінансового тиску на підприємців у кризових умовах.

Крім того, в НАЛУ відмітили, що їхній законопроєкт передбачає збереження спрощеної системи оподаткування, тобто

не запроваджує обов’язкову ПДВ-реєстрацію для платників єдиного податку 3-ї групи, зберігаючи спрощену систему обліку та звітності як фундамент для розвитку малого бізнесу.

Ще одною перевагою законопроєкту в НАЛУ назвали стимулювання добровільної ПДВ-реєстрації та боротьба зі зловживаннями.

"Запроваджується модель "батога і пряника": стимули для добровільної реєстрації платниками ПДВ через диференціацію ставок єдиного податку, а також чіткі механізми протидії зловживанням, зокрема практиці так званих "зарплатних ФОП"", зазначили в асоціації.

Також законопроєкт  НАЛУ передбачає захист бізнесу в прифронтових та постраждалих від бойових дій регіонах,

запроваджуючи спеціальні гарантії для бізнесу, що працює на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Зокрема, проект закону передбачає запровадження мораторію на документальні позапланові податкові перевірки таких платників податків, що дозволяє знизити адміністративний та фіскальний тиск, зберегти підприємницьку діяльність і робочі місця в умовах підвищених безпекових ризиків.

У НАЛУ наголошують, що "запропонований підхід дозволяє поєднати фіскальні інтереси держави, євроінтеграційні зобов’язання України та реальні можливості малого і середнього бізнесу, який сьогодні залишається ключовою опорою економіки країни".

