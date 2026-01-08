Національна асоціація лобістів України (НАЛУ) підтримує ініціативу уряду щодо нового Трудового кодексу як системну реформу ринку праці та крок до європейських стандартів.

"Ініціатива Кабінету міністрів України щодо схвалення проєкту нового Трудового кодексу є відповіддю на накопичені структурні дисбаланси ринку праці, які загострилися внаслідок повномасштабної війни, демографічних втрат, міграції робочої сили та трансформації економіки", - заявляє НАЛУ.

В асоціації підкреслюють, що чинна система трудового регулювання, сформована на основі Кодексу законів про працю 1971 року, не відповідає сучасним моделям зайнятості, потребам відновлення економіки, євроінтеграційним зобов’язанням України та логіці соціального діалогу, прийнятій у країнах ЄС.

"У цьому контексті ініціатива уряду має стратегічний, а не ситуативний характер, оскільки спрямована на формування нової архітектури трудових відносин як одного з ключових елементів економічної та соціальної політики держави. НАЛУ, з урахуванням позиції Об’єднаної організації роботодавців України (ООРУ), оцінює урядову ініціативу як одну з найбільш комплексних реформ у соціально-економічній сфері за останні десятиліття", - підкреслюють в НАЛУ.

В асоціації зазначають, що "проєкт нового Трудового кодексу відходить від надмірно директивної моделі регулювання, переходить до рамкового, ризик-орієнтованого підходу, посилює роль договірних механізмів та створює правове поле для легальної гнучкості зайнятості". Зокрема, особливо важливим є те, що уряд розглядає трудове законодавство не ізольовано, а в комплексі з політикою зайнятості, інвестиційною привабливістю, реформою державного нагляду та цифровою трансформацією держави.

Це свідчить про розуміння того, що ринок праці є інфраструктурою розвитку, а не лише соціальною сферою. З точки зору НАЛУ, фундаментальною перевагою урядового підходу є намагання інституціоналізувати баланс між інтересами працівників і роботодавців, а не їх протиставлення.

Проєкт Кодексу зберігає базові соціальні гарантії, водночас надає бізнесу інструменти адаптації до економічних коливань, зменшує стимули до тіньової зайнятості та підвищує правову визначеність.

"Сильна сторона урядової ініціативи полягає в тому, що вона не копіює механічно окремі європейські норми, а намагається адаптувати їх до українських реалій. Саме така логіка відповідає підходам International Labour Organization до реформування трудових систем", — зазначає представник в НАЛУ в Брюсселі та радник президента ООРУ Олександр Каменець.

В НАЛУ підкреслюють, що співпраця України з International Labour Organization (ILO) у цьому процесі має інституційний, а не декларативний характер. Рекомендації ILO було використанр під час формування підходів до визначення трудових відносин, у питаннях соціального діалогу, у моделі державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та у балансі між захистом працівників і економічною ефективністю.

"Це дає змогу розглядати новий Трудовий кодекс як частину глобальної системи стандартів гідної праці, що є критично важливим для інтеграції України до європейського ринку, залучення міжнародних інвесторів та участі у програмах відновлення та розвитку", - зазначають в асоціації.

НАЛУ розглядає ініціативу Кабміну не лише як правову реформу, а як економічний інструмент повоєнного відновлення, адже "сучасне трудове законодавство впливає на рішення бізнесу щодо релокації та інвестицій, визначає швидкість створення нових робочих місць, формує умови повернення трудових мігрантів та підвищує довіру між державою та приватним сектором".

"Для України новий Трудовий кодекс — це не просто заміна застарілого документа. Це сигнал про здатність держави мислити стратегічно та вибудовувати правила гри на десятиліття вперед", — наголошує президент НАЛУ Олексій Шевчук.