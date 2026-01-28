Інтерфакс-Україна
Економіка
18:36 28.01.2026

Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%

Фото: Facebook

Товарообіг торговельної мережі "АТБ" (ТОВ "АТБ-Маркет") за підсумками 2025 року виріс на 18% порівняно з попереднім роком і становив 294,2 млрд грн (з ПДВ і акцизним податком), повідомила пресслужба компанії.

"За статистикою середній чек у мережі "АТБ-Маркет" минулого року становив понад 260 грн. Протягом одного року клієнти "АТБ" у різних куточках України зробили понад один мільярд покупок – це є рекордним показником для вітчизняної галузі продовольчого ритейлу", – йдеться у пресрелізі.

Минулого року мережа відкрила 67 нових магазинів, провела капітальну модернізацію ще семи, два з яких було повністю відновлено після ворожих обстрілів. Станом на січень 2026-го загальна кількість магазинів "АТБ" в Україні становить 1319.

"Останні декілька років щорічно мережа АТБ зростала на 40–50 нових магазинів. У 2025-му показник вдалося збільшити до майже 70 – і це має особливе значення для суспільства, адже сьогодні магазини "АТБ" фактично стали центрами незламності. Обладнані потужними генераторами та сонячними панелями, вони працюють навіть у складних умовах", – зазначила компанія.

Для магазинів, розташованих у прифронтових регіонах, мережа ввела особливий "бойовий" асортимент з 500-700 найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Згідно з повідомленням, на підприємствах групи компаній "АТБ" протягом 2025 року було створено 2354 нових робочих місця. Станом на початок 2026 року загальна штатна чисельність співробітників групи компаній "АТБ" перевищила 60 тис. осіб, понад 48,5 тис. з яких є працівниками флагманського підприємства корпорації – мережі "АТБ-Маркет".

Крім того, на підприємствах групи компаній АТБ працевлаштовано 694 співробітники зі статусом ветерана. З них 263 демобілізованих військових, що повернулися в компанію на свої робочі місця, та 431 особа, що вперше прийшла на роботу в "АТБ".

"Шкода, але війна не лишається осторонь. Уже майже п’ять тисяч співробітників "АТБ" змінили свою уніформу на військове спорядження та стали на захист нашої країни. На жаль, понад 300 із них сплатили найвищу ціну – віддали життя в боротьбі за свободу. Близько 500 зазнали поранень різного ступеня важкості", – повідомили в компанії.

Так, "АТБ" запровадив корпоративну програму підтримки ветеранів, яка передбачує щорічні матеріальні виплати та цільову матеріальну допомогу на випадок форс-мажору.

В цілому за 2025 рік група компаній "АТБ" сплатила в бюджети різних рівнів 37,8 млрд грн, що на третину перевищило показник 2024 року. Як зазначила пресс-служба, з цієї суми до державного бюджету було спрямовано 25 млрд грн, до місцевих бюджетів – 8,3 млрд грн, а цільові державні фонди отримали 4,4 млрд грн. Майже 80% суми (30 млрд грн) надійшли від компанії "АТБ-Маркет".

Як повідомлялося, у 2024 році товарообіг мережі "АТБ" зріс на 15% порівняно з 2023 роком – до 248,3 млрд грн

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Євгеній Єрмаков, Віктор та Ірина Карачун та Генадій Буткевич

Теги: #товарообiг #атб

