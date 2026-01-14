"АТБ" збільшило поставки товарів в магазини мережі у столиці

Мережа "АТБ" збільшила поставки товарів в магазини Києва та озвучила режим роботи на альтернативних джерелах енергії.

"Компанія збільшила поставки товарів в магазини Києва (з урахуванням тимчасових проблем в інших торгових мережах). На сьогодні маємо максимальне навантаження на свої магазини. Все витримаємо, підготовлені і робимо все можливе для забезпечення населення продуктами першої необхідності та можливістю зарядки гаджетів", – повідомили у пресслужбі АТБ на запит "Інтерфакс-Україна".

У компанії констатували невеликий ажіотаж та купівлю про запас, але поки без різкого та критичного спросу на якусь окрему категорію товарів.

"Зі свого боку просимо покупців зберігати спокій та заявляємо, що товарів першої необхідності в магазинах та на складах компанії достатньо! Вистоїмо та все подолаємо разом", – запевнили у компанії.

У Києві наразі працює 170 магазинів мережі "АТБ". У компанії визнали, що близько 10 магазинів мають деякі проблеми різної складності у зв’язку із поломками генераторів через низьку температуру, але ці проблеми вирішуються у найкоротші терміни.

В умовах недоступності електроенергії з мережі магазин на генераторі працює 6 годин і потім година відключення. На період зупинки магазину - покупці забезпечені інформативним повідомленням про час відновлення роботи та про найближчий магазин "АТБ". Варіанти тимчасового скорочення часу роботи магазинів в компанії не розглядають.

"Ніяких скорочень роботи не плануємо, навпаки намагаємося працювати для людей аби забезпечити всіма необхідними товарами та продуктами, а також надати можливість підзарядити свої пристрої та зігрітися", – наголосили у компанії.

Станом на початок 2024 року мережа "АТБ" налічувала понад 1200 магазинів.

Згідно з даними YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Євгеній Єрмаков, Віктор та Ірина Карачун, Генадій Буткевич. За підсумками 3 кв.2025 року ТОВ "АТБ-Маркет" отримало 181,3 млрд доходу, що на біля 19,8% більше ніж за січень-вересень 2024 року.