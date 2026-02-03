Зеленський: В Абу-Дабі США порушували питання не бити по критичній інфраструктурі

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Наприкінці минулої зустрічі в Абу-Дабі США запропонувала кроки деескалації, зокрема, припинити удари по критичній інфраструктурі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона наприкінці зустрічі запропонувала такі кроки деескалації. Вони назвали деескалацією не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, вони піднімали питання не бити по іншій інфраструктурі, критичній", - сказав Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

За словами президента, РФ відтермінувала удар по Україні, наростила кількість ракет і дронів і вдарила в найхолодніші дні. "Тобто я би не сказав, що нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбувається", - зазначив він, додавши, що росіян вдарили у 1,5 раза більше ракетами та дронами, ніж могли на той час.

Глава держави наголосив, пропозиція президента США Дональда Трампа була важлива, зокрема, продемонструвати, що йдуть деескалаційні кроки і почати від них наступну зустріч команд.

"Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців", - зауважив Зеленський.