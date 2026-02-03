Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині

Енергетики енергохолдингу "ДТЕК" потрапили під обстріл російського БпЛА після виконання ремонтних робіт на лінії електропередачі зранку 3 лютого в Донецькій області.

"Зранку наші енергетики поверталися на базу після заміни опори. Поруч з трактором вибухнув ворожий БпЛА", - повідомив холдинг в телеграм у вівторок.

За інформацією ДТЕК, водій отримав поранення. Його вже доправили до лікарні, загрози життю немає.

"Ми на постійному зв’язку з колегою та надаємо всю необхідну допомогу. Техніку пошкоджено, але роботи не припиняються", - зазначили в енергохолдингу.

В ДТЕК наголосили, що попри небезпеку, енергетики продовжують в режимі 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів.