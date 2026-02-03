Прокуратура Парижа хоче допитати власника мережі X Маска

Паризька прокуратура проводить обшуки у французьких офісах соціальної мережі X, її власник Ілон Маск викликаний на допит у квітні, повідомила Le Figaro.

За інформацією видання, прокуратура Парижа направила повістки на допит "для добровільних свідчень" Маску і колишньому генеральному директору компанії Лінде Яккаріно.

Прокуратура оголосила, що обшуки проводяться національним кіберпідрозділом жандармерії, що займається запобіганням і припиненням кіберзлочинів, а також Європолом "в рамках розслідування, розпочатого в січні 2025 року". Оголошення було зроблено в самій соціальній мережі.

Газета нагадує, що французька судова система розслідує діяльність X з січня 2025 року, коли депутат Національних зборів Ерік Боторель висловив занепокоєння з приводу алгоритмів, що використовуються соціальною мережею.

Як передбачалося, ці алгоритми "були здатні порушити роботу автоматизованої системи обробки даних". "Судові працівники та фахівці з боротьби з кіберзлочинністю розпочали відповідний аналіз і проводять первинні технічні перевірки", - повідомила з цього приводу прокуратура.

Очікується, що Маск і Яккаріно будуть допитані 20 квітня. Їм належить дати відповідь на висунуті підозри і представити "заходи щодо забезпечення дотримання законодавства".

"Співробітники платформи X також будуть викликані на допит як свідки протягом тижня з 20 по 24 квітня 2026 року", - цитує Le Figaro заяву прокуратури.

Паризька прокуратура також оголосила про те, що залишає X, надаючи перевагу іншим соціальним мережам.