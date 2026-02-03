Інтерфакс-Україна
Події
15:15 03.02.2026

Зеленський: Наша команда з’єднається зі мною після перемовин в Абу-Дабі

1 хв читати
Зеленський: Наша команда з’єднається зі мною після перемовин в Абу-Дабі
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Українська делегація буде на зв’язку після перемовин в Абу-Дабі, необхідно шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися з нашою командою, я буду на зв’язку, вони зі мною з’єднаються, почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки повинні бути сигнали щодо України. Я думаю, що наша група знає, що треба шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається", - сказав Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна - США) та тристоронні (Україна - США - Росія) переговори відбудуться 4 - 5 лютого в Абу-Дабі.

Теги: #делегація_україни #абу_дабі #зеленський

