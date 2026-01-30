Шість супермаркетів "АТБ" на Троєщині тимчасово працюватимуть цілодобово

Шість супермаркетів мережі "АТБ" у Деснянському районі тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні шість магазинів мережі "АТБ" працюватимуть цілодобово у Деснянському районі У місцевих мешканців буде можливість зігрітися, перепочити, зарядити ґаджети", – зазначили у мережі.

Як повідомлялося, цілодобово працюватимуть також два супермаркети "Сільпо" в Деснянському районі.

Раніше, у четвер, 29 січня, Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів. Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів та їхні адреси оприлюднила на своєму сайті Деснянська райдержадміністрація.