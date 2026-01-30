Інтерфакс-Україна
Події
15:57 30.01.2026

Шість супермаркетів "АТБ" на Троєщині тимчасово працюватимуть цілодобово

1 хв читати
Шість супермаркетів "АТБ" на Троєщині тимчасово працюватимуть цілодобово

Шість супермаркетів мережі "АТБ" у Деснянському районі тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні шість магазинів мережі "АТБ" працюватимуть цілодобово у Деснянському районі У місцевих мешканців буде можливість зігрітися, перепочити, зарядити ґаджети", – зазначили у мережі.

Як повідомлялося, цілодобово працюватимуть також два супермаркети "Сільпо" в Деснянському районі.

Раніше, у четвер, 29 січня, Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів. Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів та їхні адреси оприлюднила на своєму сайті Деснянська райдержадміністрація.

Теги: #атб #троєщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 30.01.2026
Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

09:04 30.01.2026
Майже чотири сотні багатоповерхівок у Києві все ще без опалення – Кличко

Майже чотири сотні багатоповерхівок у Києві все ще без опалення – Кличко

18:55 29.01.2026
В Києві без тепла лишається 454 житлові будинки, переважно в ж/м Виґурівщина-Троєщина - мер

В Києві без тепла лишається 454 житлові будинки, переважно в ж/м Виґурівщина-Троєщина - мер

18:36 28.01.2026
Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%

Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%

11:21 14.01.2026
"АТБ" збільшило поставки товарів в магазини мережі у столиці

"АТБ" збільшило поставки товарів в магазини мережі у столиці

15:01 13.11.2025
АТБ домовився з "Укрпоштою" про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн

АТБ домовився з "Укрпоштою" про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн

13:44 08.10.2025
Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

11:56 03.07.2025
Прокуратура зобов’язала підприємця знести самовільно зведені будиночки на Деснянських луках біля Троєщини

Прокуратура зобов’язала підприємця знести самовільно зведені будиночки на Деснянських луках біля Троєщини

12:00 16.05.2025
У київському ТРЦ "РайON" відкриється "Пузата Хата"

У київському ТРЦ "РайON" відкриється "Пузата Хата"

10:27 18.04.2025
Офіс корпорації "АТБ" у Дніпрі пошкоджено ракетним обстрілом

Офіс корпорації "АТБ" у Дніпрі пошкоджено ракетним обстрілом

ВАЖЛИВЕ

Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

ОСТАННЄ

Верховний суд підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу військовому меморіальному кладовищу

НЗФ через війну може зiткнутися з труднощами під час виконання фiнзобов'язань, з 19 січня він у простої через е/е

Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко

Завод "Євроформат" 2025р збільшив виробництво ліфтів на 20%

Майбутній прем'єр Нідерландів виключає переговори з Путіним і заявляє про підтримку України – ЗМІ

Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

Запоріжжя у січні через обстріли зазнало три регіональні блекаути та 90 пошкоджень електромереж

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Освітній омбудсмен пропонує розділити вступників з ТОТ та вступників з територій активних бойових дій в окремі квоти

Кабмін скасував ліцензування експорту та імпорту літій-іонних акумуляторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА