Інтерфакс-Україна
Події
11:56 03.07.2025

Прокуратура зобов’язала підприємця знести самовільно зведені будиночки на Деснянських луках біля Троєщини

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Деснянська окружна прокуратура міста Києва відстояла у суді право територіальної громади міста Києва на земельну ділянку комунальної власності, розташовану на території ландшафтного заказника місцевого значення "Деснянські луки", та зобов’язала підприємця знести 26 самовільно зведених там будиночків для відпочинку, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Ці земельні ділянки — частини природної території, що належить до категорії земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, тобто вести господарську діяльність і будувати щось на цій території заборонено. Водночас встановлено, що на частині земельної ділянки, яка є об’єктом природно-заповідного фонду та на території прибережної захисної смуги річки Десенка без жодних правовстановлюючих документів зведено заклад харчування та 26 будиночків для відпочинку загальною площею 500 га", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Господарський суд м. Києва задовольнив позов та зобов’язав підприємця знести самочинно зведені об'єкти і повернути земельні ділянки площею 0,3011 га вартістю понад 10 млн грн Київській міській раді.

Ландшафтний заказник місцевого значення "Деснянські луки" був створений рішенням Київської міської ради у 2020 році на двох ділянках сукупною площею 322,1 га у Деснянському районі міста Києва уздовж лівого берега річки Десенка. Північна ділянка розташована навколо затоки Доманя, південна – між Десенкою, житловим масивом Вигурівщина-Троєщина та приватною забудовою колишнього села Троєщина.

Теги: #будинки #троєщина

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