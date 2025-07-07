Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:36 07.07.2025

УВКБ ООН відремонтувало 40 тисяч будинків, пошкоджених внаслідок війни в Україні, щоб допомогти сім’ям повернутися та відновити своє життя

4 хв читати

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує здійснювати довгострокові ремонти будинків, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Програма реалізується в тісній співпраці з органами державної влади й партнерами та надає можливість сім’ям і громадам розпочати шлях до відновлення.

UNHCR and partners repair war-damaged houses

© Олексій Гутник/Янголи спасіння

КИЇВ - На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, що триває вже четвертий рік, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) досягло вагомої віхи в одній із ключових програм, відремонтувавши понад 40 тисяч пошкоджених війною будинків і даючи родинам можливість повернутися до своїх громад або залишатися в них. З початку втілення програми в червні 2022 року УВКБ ООН спрямувало понад 114 мільйонів доларів США на фінансування сталих житлових рішень, що стало центральним напрямом діяльності Агентства в секторі житла в Україні.

Програму почали втілювати в Київській, Сумській та Чернігівській областях після того, як звідти відтіснили російські збройні сили. Пізніше програма поширилася на інші території, де український уряд відновив контроль, зокрема, громади Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей, що зазнали руйнівних наслідків війни.

УВКБ ООН надає допомогу з ремонтом житла в різний спосіб, залежно від потреб і можливостей кожної окремої сім’ї. Це включає здійснення ремонту із залученням місцевих підрядників, надання будівельних матеріалів, якщо власники будинку надають перевагу самостійному виконанню ремонтних робіт, або надання грошової допомоги, що покриває витрати на будівельні матеріали, та будь-якої підтримки, необхідної для проведення ремонту.

Програма передбачає ремонт і заміну пошкоджених дахів, встановлення вікон і дверей, додаткове утеплення будинків. Можливе також проведення більш серйозних, капітальних ремонтних робіт. Крім того, УВКБ ООН допомагає відремонтувати місця загального користування в багатоповерхових будинках, пошкоджених унаслідок воєнних дій, завдяки чому мешканці можуть подати заявку на участь у державній програмі компенсації «єВідновлення» та отримати кошти на ремонт власних квартир.

Згідно зі звітом «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» з лютого 2022 року було пошкоджено 13 % житлового фонду України, негативні наслідки чого вплинули на життя 2,5 мільйона сімей. З огляду на масштаб руйнувань, відбудова житла є чи не найскладнішою проблемою у відновленні країни й пріоритетним завданням Уряду. Водночас результати опитування УВКБ ООН щодо намірів біженців і внутрішньо переміщених людей свідчать, що саме відсутність прийнятних житлових умов є третім за важливістю чинником, що перешкоджає повноцінному й гідному поверненню, після безпеки й доступу до засобів для існування.

«Допомагаючи людям відремонтувати власні будинки й квартири, ми надаємо їм можливість залишатися або повернутися до власних домівок – місць, які мають глибинне значення і часто переходять від покоління до покоління, – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.– Це не просто будівлі. Це дорогі серцю місця, де подружжя виховували дітей, сім’ї відзначали важливі свята, піклувалися про рідних і разом будували своє життя. Війна багато чого зруйнувала. УВКБ ООН не просто відновлює дахи й стіни – ми допомагаємо людям повернути почуття безпеки, гідності й приналежності. Для багатьох сімей, з якими я розмовляла, це є першим реальним кроком на шляху до зцілення та відновлення, а ще – до майбутнього у власній громаді, на своїй землі».

УВКБ ООН не лише здійснює довгострокові ремонти, а також є найбільшим надавачем доремонтних матеріалів, що використовуються одразу після повітряних ударів. Від початку повномасштабного російського вторгнення близько 470 000 людей отримали від УВКБ ООН такі набори, що містять брезент, дерев’яні плити, цвяхи й інші предмети, необхідні для швидкого ремонту й захисту осель від дощу й холоднечі.

Крім того, разом з міжвідомчим гуманітарним Кластером з питань житла та непродовольчої допомоги та платформою Prometheus УВКБ ООН розробило два безплатні онлайн-курси, що пропонують інструкції та інформацію про те, як зробити найпростіший ремонт самостійно, якими стратегіями енергоефективності скористатися та які прості кроки допоможуть покращити теплоізоляцію будинків, що стає особливо важливим в умовах суворих зим в Україні й сприяє довгостроковому покращенню житлових умов.

Наявність доступного житла залишається нагальним питанням для мільйонів внутрішньо переміщених людей в Україні. 52 % з них виїхали з повністю або частково окупованих регіонів і наразі не мають перспективи повернутися до своїх колишніх будинків. Долучаючись до ініціатив зі створення фонду доступного житла для ВПО, УВКБ ООН відновлює соціальне житло для переміщених осіб, ремонтує та модернізує сільські будинки, в яких можуть оселитися переміщені люди, а також обладнує місця тимчасового проживання, що прихистили переміщених осіб із найуразливіших груп.

 

Теги: #будинки #біллінг #увкбоон #допомога #ремонт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 07.07.2025
УЧХ допомагав постраждалим після атаки російських БпЛА по Харкову

УЧХ допомагав постраждалим після атаки російських БпЛА по Харкову

09:58 05.07.2025
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

22:08 04.07.2025
У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

11:31 04.07.2025
Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

18:40 03.07.2025
25 років довіри: соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні

25 років довіри: соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні

11:56 03.07.2025
Прокуратура зобов’язала підприємця знести самовільно зведені будиночки на Деснянських луках біля Троєщини

Прокуратура зобов’язала підприємця знести самовільно зведені будиночки на Деснянських луках біля Троєщини

19:30 02.07.2025
КМВА підписала меморандум про залучення коштів на ремонт укриттів

КМВА підписала меморандум про залучення коштів на ремонт укриттів

16:42 02.07.2025
Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

14:57 02.07.2025
Кабмін розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків - Шмигаль

Кабмін розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків - Шмигаль

13:46 01.07.2025
Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Вірмени на передовій свободи: Герой України Алексан Амірджанян і тисячі інших

Сергій Бизов – новий голова Федерації профспілок України

У Львові встановлять рекорд з приготування хот-догів на АЗК UKRNAFTA

До програми «Теплий дім» від Львівської міської ради долучився державний банк

Державний Sense Bank увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України

Ветерани закликали Президента України підтримати "Українські вертольоти"

Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

Farmak успішно пройшов GMP-інспекцію китайського регуляторного органу NMPA

Компанія Укрнафта – у ТОПі інноваційних компаній в Україні

Schneider Electric визнано найбільш сталою корпорацією в Європі за версією Corporate Knights

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА