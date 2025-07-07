УВКБ ООН відремонтувало 40 тисяч будинків, пошкоджених внаслідок війни в Україні, щоб допомогти сім’ям повернутися та відновити своє життя

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує здійснювати довгострокові ремонти будинків, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Програма реалізується в тісній співпраці з органами державної влади й партнерами та надає можливість сім’ям і громадам розпочати шлях до відновлення.

© Олексій Гутник/Янголи спасіння

КИЇВ - На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, що триває вже четвертий рік, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) досягло вагомої віхи в одній із ключових програм, відремонтувавши понад 40 тисяч пошкоджених війною будинків і даючи родинам можливість повернутися до своїх громад або залишатися в них. З початку втілення програми в червні 2022 року УВКБ ООН спрямувало понад 114 мільйонів доларів США на фінансування сталих житлових рішень, що стало центральним напрямом діяльності Агентства в секторі житла в Україні.

Програму почали втілювати в Київській, Сумській та Чернігівській областях після того, як звідти відтіснили російські збройні сили. Пізніше програма поширилася на інші території, де український уряд відновив контроль, зокрема, громади Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей, що зазнали руйнівних наслідків війни.

УВКБ ООН надає допомогу з ремонтом житла в різний спосіб, залежно від потреб і можливостей кожної окремої сім’ї. Це включає здійснення ремонту із залученням місцевих підрядників, надання будівельних матеріалів, якщо власники будинку надають перевагу самостійному виконанню ремонтних робіт, або надання грошової допомоги, що покриває витрати на будівельні матеріали, та будь-якої підтримки, необхідної для проведення ремонту.

Програма передбачає ремонт і заміну пошкоджених дахів, встановлення вікон і дверей, додаткове утеплення будинків. Можливе також проведення більш серйозних, капітальних ремонтних робіт. Крім того, УВКБ ООН допомагає відремонтувати місця загального користування в багатоповерхових будинках, пошкоджених унаслідок воєнних дій, завдяки чому мешканці можуть подати заявку на участь у державній програмі компенсації «єВідновлення» та отримати кошти на ремонт власних квартир.

Згідно зі звітом «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» з лютого 2022 року було пошкоджено 13 % житлового фонду України, негативні наслідки чого вплинули на життя 2,5 мільйона сімей. З огляду на масштаб руйнувань, відбудова житла є чи не найскладнішою проблемою у відновленні країни й пріоритетним завданням Уряду. Водночас результати опитування УВКБ ООН щодо намірів біженців і внутрішньо переміщених людей свідчать, що саме відсутність прийнятних житлових умов є третім за важливістю чинником, що перешкоджає повноцінному й гідному поверненню, після безпеки й доступу до засобів для існування.

«Допомагаючи людям відремонтувати власні будинки й квартири, ми надаємо їм можливість залишатися або повернутися до власних домівок – місць, які мають глибинне значення і часто переходять від покоління до покоління, – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.– Це не просто будівлі. Це дорогі серцю місця, де подружжя виховували дітей, сім’ї відзначали важливі свята, піклувалися про рідних і разом будували своє життя. Війна багато чого зруйнувала. УВКБ ООН не просто відновлює дахи й стіни – ми допомагаємо людям повернути почуття безпеки, гідності й приналежності. Для багатьох сімей, з якими я розмовляла, це є першим реальним кроком на шляху до зцілення та відновлення, а ще – до майбутнього у власній громаді, на своїй землі».

УВКБ ООН не лише здійснює довгострокові ремонти, а також є найбільшим надавачем доремонтних матеріалів, що використовуються одразу після повітряних ударів. Від початку повномасштабного російського вторгнення близько 470 000 людей отримали від УВКБ ООН такі набори, що містять брезент, дерев’яні плити, цвяхи й інші предмети, необхідні для швидкого ремонту й захисту осель від дощу й холоднечі.

Крім того, разом з міжвідомчим гуманітарним Кластером з питань житла та непродовольчої допомоги та платформою Prometheus УВКБ ООН розробило два безплатні онлайн-курси, що пропонують інструкції та інформацію про те, як зробити найпростіший ремонт самостійно, якими стратегіями енергоефективності скористатися та які прості кроки допоможуть покращити теплоізоляцію будинків, що стає особливо важливим в умовах суворих зим в Україні й сприяє довгостроковому покращенню житлових умов.

Наявність доступного житла залишається нагальним питанням для мільйонів внутрішньо переміщених людей в Україні. 52 % з них виїхали з повністю або частково окупованих регіонів і наразі не мають перспективи повернутися до своїх колишніх будинків. Долучаючись до ініціатив зі створення фонду доступного житла для ВПО, УВКБ ООН відновлює соціальне житло для переміщених осіб, ремонтує та модернізує сільські будинки, в яких можуть оселитися переміщені люди, а також обладнує місця тимчасового проживання, що прихистили переміщених осіб із найуразливіших груп.