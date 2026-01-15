ФАО запускає онлайн-навчання з біобезпеки для мисливських господарств України на AgriAcademy
Професійна платформа онлайн-курсів для агробізнесу AgriAcademy оголошує старт нового безкоштовного онлайн-курсу «Біобезпека для мисливських господарств», розробленого експертами Продовольчої та сільскогосподарської організації ООН (FAO) у відповідь на одну з найсерйозніших загроз для тваринництва та продовольчої безпеки - африканську чуму свиней (АЧС).
Африканська чума свиней залишається одним із ключових біологічних ризиків для України. Вірус характеризується високою стійкістю в навколишньому середовищі та тривало циркулює серед популяцій дикого кабана, створюючи постійну загрозу для свійського поголів’я, мисливських господарств і суміжних секторів.
Саме тому експерти FAO розробили спеціалізований навчальний курс, який базується на міжнародному досвіді боротьби з АЧС, адаптованому до українських реалій та умов воєнного часу.
Про що курс
Курс присвячений практичним аспектам біобезпеки для мисливських господарств України на прикладі контролю АЧС. У ньому детально розглядається логічна та ефективна послідовність дій, яка застосовується у країнах ЄС та інших регіонах світу:
- зупинка епідемічної хвилі для запобігання подальшому поширенню вірусу;
- сприяння природній летальності вірусу для зниження щільності інфікованої популяції;
- контроль і зменшення залишкової популяції після її колапсу, щоб уникнути повторного спалаху.
Для кого цей курс
Навчання розраховане на:
- користувачів мисливських угідь;
- працівників мисливської та лісової галузей;
- ветеринарних фахівців;
- представників місцевих громад і органів управління.
Практичний результат для учасників
Після завершення курсу учасники зможуть:
- впроваджувати заходи біобезпеки для запобігання поширенню АЧС;
- розробляти стратегії стримування та ліквідації захворювання;
- оцінювати ризики поширення вірусу та організовувати безпечну утилізацію туш;
- ефективно комунікувати й координувати дії між мисливцями, ветеринарами та громадами.
Формат навчання
Курс включає відеолекції, аналітичні матеріали, практичні інструменти, реальні кейси та фінальне тестування. Навчання проходить онлайн у зручному режимі 24/7.
Автор і лектор курсу
Олександр Рєвнівцев, міжнародний консультант FAO з питань тваринництва.
Навчання на курсі є безкоштовним і відкритим для всіх зареєстрованих користувачів платформи AgriAcademy.
Учасники можуть проходити матеріали у зручному для себе режимі онлайн, без обмежень у часі, а після успішного завершення фінального тестування отримують Сертифікат.
Нагадаємо, що AgriAcademy – це безкоштовна платформа онлайн-навчання, створена за ініціативи ЄБРР у межах програми підтримки продовольчої безпеки в Україні. Її мета – посилити конкурентоспроможність та сталий розвиток сільського господарства, яке зазнало значних втрат через війну.
Створення та управління платформою (включаючи розробку курсів, навчальні тури тощо) здійснюється за підтримки та фінансування ЄБРР, а також:
- Багатостороннього донорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого зростання України (донори: Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз як найбільший донор);
- Республіки Ірландія через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР (інші донори фонду: Італія, Японія, Південна Корея, Люксембург, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Тайбей Китай та США);
- Сільськогосподарської та продовольчої організації ООН (FAO).
На сайті AgriAcademy наразі опубліковано понад 30 безкоштовних онлайн-курсів для фахівців українського агробізнесу. Реєструйтеся та проходьте курси у зручний для вас час!