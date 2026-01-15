ФАО запускає онлайн-навчання з біобезпеки для мисливських господарств України на AgriAcademy

Професійна платформа онлайн-курсів для агробізнесу AgriAcademy оголошує старт нового безкоштовного онлайн-курсу «Біобезпека для мисливських господарств», розробленого експертами Продовольчої та сільскогосподарської організації ООН (FAO) у відповідь на одну з найсерйозніших загроз для тваринництва та продовольчої безпеки - африканську чуму свиней (АЧС).

Африканська чума свиней залишається одним із ключових біологічних ризиків для України. Вірус характеризується високою стійкістю в навколишньому середовищі та тривало циркулює серед популяцій дикого кабана, створюючи постійну загрозу для свійського поголів’я, мисливських господарств і суміжних секторів.

Саме тому експерти FAO розробили спеціалізований навчальний курс, який базується на міжнародному досвіді боротьби з АЧС, адаптованому до українських реалій та умов воєнного часу.

Про що курс

Курс присвячений практичним аспектам біобезпеки для мисливських господарств України на прикладі контролю АЧС. У ньому детально розглядається логічна та ефективна послідовність дій, яка застосовується у країнах ЄС та інших регіонах світу:

зупинка епідемічної хвилі для запобігання подальшому поширенню вірусу; сприяння природній летальності вірусу для зниження щільності інфікованої популяції; контроль і зменшення залишкової популяції після її колапсу, щоб уникнути повторного спалаху.

Для кого цей курс

Навчання розраховане на:

користувачів мисливських угідь;

працівників мисливської та лісової галузей;

ветеринарних фахівців;

представників місцевих громад і органів управління.

Практичний результат для учасників

Після завершення курсу учасники зможуть:

впроваджувати заходи біобезпеки для запобігання поширенню АЧС;

розробляти стратегії стримування та ліквідації захворювання;

оцінювати ризики поширення вірусу та організовувати безпечну утилізацію туш;

ефективно комунікувати й координувати дії між мисливцями, ветеринарами та громадами.

Формат навчання

Курс включає відеолекції, аналітичні матеріали, практичні інструменти, реальні кейси та фінальне тестування. Навчання проходить онлайн у зручному режимі 24/7.

Автор і лектор курсу

Олександр Рєвнівцев, міжнародний консультант FAO з питань тваринництва.

Навчання на курсі є безкоштовним і відкритим для всіх зареєстрованих користувачів платформи AgriAcademy.

Учасники можуть проходити матеріали у зручному для себе режимі онлайн, без обмежень у часі, а після успішного завершення фінального тестування отримують Сертифікат.

Нагадаємо, що AgriAcademy – це безкоштовна платформа онлайн-навчання, створена за ініціативи ЄБРР у межах програми підтримки продовольчої безпеки в Україні. Її мета – посилити конкурентоспроможність та сталий розвиток сільського господарства, яке зазнало значних втрат через війну.

Створення та управління платформою (включаючи розробку курсів, навчальні тури тощо) здійснюється за підтримки та фінансування ЄБРР, а також:

Багатостороннього донорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого зростання України (донори: Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз як найбільший донор);

Республіки Ірландія через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР (інші донори фонду: Італія, Японія, Південна Корея, Люксембург, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Тайбей Китай та США);

Сільськогосподарської та продовольчої організації ООН (FAO).

На сайті AgriAcademy наразі опубліковано понад 30 безкоштовних онлайн-курсів для фахівців українського агробізнесу. Реєструйтеся та проходьте курси у зручний для вас час!