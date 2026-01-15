Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:56 15.01.2026

ФАО запускає онлайн-навчання з біобезпеки для мисливських господарств України на AgriAcademy

3 хв читати

Професійна платформа онлайн-курсів для агробізнесу AgriAcademy оголошує старт нового безкоштовного онлайн-курсу «Біобезпека для мисливських господарств», розробленого експертами  Продовольчої та сільскогосподарської організації ООН (FAO) у відповідь на одну з найсерйозніших загроз для тваринництва та продовольчої безпеки - африканську чуму свиней (АЧС).

Африканська чума свиней залишається одним із ключових біологічних ризиків для України. Вірус характеризується високою стійкістю в навколишньому середовищі та тривало циркулює серед популяцій дикого кабана, створюючи постійну загрозу для свійського поголів’я, мисливських господарств і суміжних секторів.

Саме тому експерти FAO розробили спеціалізований навчальний курс, який базується на міжнародному досвіді боротьби з АЧС, адаптованому до українських реалій та умов воєнного часу.

Про що курс

Курс присвячений практичним аспектам біобезпеки для мисливських господарств України на прикладі контролю АЧС. У ньому детально розглядається логічна та ефективна послідовність дій, яка застосовується у країнах ЄС та інших регіонах світу:

  1. зупинка епідемічної хвилі для запобігання подальшому поширенню вірусу;
  2. сприяння природній летальності вірусу для зниження щільності інфікованої популяції;
  3. контроль і зменшення залишкової популяції після її колапсу, щоб уникнути повторного спалаху.

Для кого цей курс

Навчання розраховане на:

  • користувачів мисливських угідь;
  • працівників мисливської та лісової галузей;
  • ветеринарних фахівців;
  • представників місцевих громад і органів управління.

Практичний результат для учасників

Після завершення курсу учасники зможуть:

  • впроваджувати заходи біобезпеки для запобігання поширенню АЧС;
  • розробляти стратегії стримування та ліквідації захворювання;
  • оцінювати ризики поширення вірусу та організовувати безпечну утилізацію туш;
  • ефективно комунікувати й координувати дії між мисливцями, ветеринарами та громадами.

Формат навчання

Курс включає відеолекції, аналітичні матеріали, практичні інструменти, реальні кейси та фінальне тестування. Навчання проходить онлайн у зручному режимі 24/7.

Автор і лектор курсу

Олександр Рєвнівцев, міжнародний консультант FAO з питань тваринництва.

Навчання на курсі є безкоштовним і відкритим для всіх зареєстрованих користувачів платформи AgriAcademy.

Учасники можуть проходити матеріали у зручному для себе режимі онлайн, без обмежень у часі, а після успішного завершення фінального тестування отримують Сертифікат.

Нагадаємо, що AgriAcademy – це безкоштовна платформа онлайн-навчання, створена за ініціативи ЄБРР у межах програми підтримки продовольчої безпеки в Україні.  Її мета – посилити конкурентоспроможність та сталий розвиток сільського господарства, яке зазнало значних втрат через війну.

Створення та управління платформою (включаючи розробку курсів, навчальні тури тощо) здійснюється за підтримки та фінансування ЄБРР, а також:

  • Багатостороннього донорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого зростання України (донори: Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз як найбільший донор);
  • Республіки Ірландія через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР (інші донори фонду: Італія, Японія, Південна Корея, Люксембург, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Тайбей Китай та США);
  • Сільськогосподарської та продовольчої організації ООН (FAO).

На сайті AgriAcademy наразі опубліковано понад 30 безкоштовних онлайн-курсів для фахівців українського агробізнесу. Реєструйтеся та проходьте курси у зручний для вас час!

Теги: #agriacademy

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 23.10.2025
Ukrainian Livestock Summit: AgriAcademy навчає нове покоління аграріїв

Ukrainian Livestock Summit: AgriAcademy навчає нове покоління аграріїв

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

ОТП БАНК спрямував майже 67 млн грн на благодійні ініціативи у 2025 році

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств

Відкрите звернення колективу Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України до МОН та влади

Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларі за результатами незалежної оцінки

Майданчик УУБ – лідер із підготовки учасників малої приватизації: підсумки роботи 2025-го

Як вибрати школу в другому семестрі? Поради для батьків

GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

IDS Ukraine спрямувала понад 638 млн грн на благодійність: підсумки гуманітарної місії за 2022–2025 роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА