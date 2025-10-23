AgriAcademy – платформа, яка дозволяє поглибити знання працівників агросектору в умовах дефіциту досвідчених кадрів

Проблема браку досвідчених кадрів стає дедалі гострішою для українських аграріїв, зокрема у тваринництві. Про це розповіла Оксана Юрченко, координаторка проєктів Інвестиційного центру ФАО в Україні, під час Ukrainian Livestock Summit 2025, що відбувся 17 жовтня у Києві.

Цьогоріч Ukrainian Livestock Summit 2025, організований компанією ProAgro, зібрав понад 600 учасників: фермерів, виробників, науковців. На саміті були присутні міжнародні делегації. Протягом всієї події в межах саміту пацювала Міжнародна школа кормів, а також відбулась виставка Livestock Expo 2025, на якій компанії представили інноваційні рішення для ефективного виробництва.

«Ще до війни проблема кадрового дефіциту була однією з основних, що засвідчують результати опитувань сільськогосподарських підприємств. А з початком повномасштабного вторгнення у рази посилилася. Так, у 2023 році понад 80% господарств відзначали, що все складніше не просто підшукати “свіжих” спеціалістів, а, загалом, заповнити людьми критичні для підприємства вакансії», - прокоментувала Оксана Юрченко.

Експерка переконана, що це питання лише загострюватиметься. Тому, очевидно, що буде більше автоматизації процесів - уникнути цього неможливо. Також зростатиме рівень зарплат в агросекторі - лише за таких умов є шанс утримати кваліфікованих спеціалістів. Проте цього недостатньо:

«Працівників потрібно не лише мотивувати, а й розвивати», – наголосила вона.

За словами Оксани Юрченко, після початку повномасштабного вторгнення українські аграрії опинилися у певному інформаційному вакуумі, більшість доступних освітніх матеріалів були російсько-або англомовними, тоді як якісного україномовного контенту практично не існувало.

Суттєвим кроком назустріч аграріям стала поява AgriAcademy - сучасної освітньої платформи, яка вже пропонує понад 30 практичних курсів, створених у співпраці з провідними університетами світу, аграрними компаніями та галузевими експертами України.

«Людина приходить на роботу - їй потрібно забезпечити гідну зарплату, а також пояснити, показати, навчити. Саме цю функцію виконує AgriAcademy - вона дає можливість працівникам поглиблювати знання», - підкреслила координаторка проєктів ФАО з питань здоров’я тварин та безпечності харчової продукції.

Наразі на платформі доступно понад 30 різних безкоштовних сертифікованих курсів у царині технологій вирощування, зберігання і переробки технічних культур, органічного виробництва, різноманітних аспектів тваринництва тощо. Зареєструватися на курс та отримати сертифікат можна тут: https://agriacademy.org/courses-catalog/

До кінця 2026 року AgriAcademy планує запустити ще близько 20 нових курсів, обраних за критерієм максимальної актуальності для потреб українських сільгоспвиробників.

Це безкоштовна професійна платформа онлайн-навчання, створена за ініціативи ЄБРР у межах програми підтримки продовольчої безпеки в Україні. Її мета – посилити конкурентоспроможність та сталий розвиток сільського господарства, яке зазнало значних втрат через війну.

Створення та управління платформою (включаючи розробку курсів, навчальні тури тощо) здійснюється за підтримки та фінансування ЄБРР, а також:

Багатостороннього донорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого зростання України (донори: Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз як найбільший донор);

Республіки Ірландія через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР (інші донори фонду: Італія, Японія, Південна Корея, Люксембург, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Тайбей Китай та США);

Сільськогосподарської та продовольчої організації ООН (FAO).