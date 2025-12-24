18ʼ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE: Люди, які тримають майбутнє

Коли темпи трансформацій на ринку праці випереджають прогнози, а країна живе в умовах затяжної невизначеності та дефіциту людського капіталу, стає очевидним одне – люди перестають бути ресурсом і стають ключовою стратегічною умовою стійкості та зростання бізнесу.

19 грудня у Києві відбулася 18’ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE – подія, що об’єднала CEO, HRD, власників бізнесів, аналітиків, освітніх і соціальних лідерів.

Конференція стала простором глибокого діалогу про те, як змінюється управління людьми в умовах війни, дефіциту людського капіталу та стрімкої технологічної трансформації.

Від HR-функції – до людини як стратегічного ядра

18ʼ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE вже 10 років поспіль послідовно просуває ідею, яка стала управлінським стандартом: “All manager is people manager”

Відкриваючи подію, засновниця KA Group Альона Жупікова наголосила: у реальності виснаження команд, демографічних втрат і постійної турбулентності управлінська зрілість визначається не процесами, а здатністю працювати з живими системами – довірою, мотивацією, енергією, сенсами та відповідальністю.

«Ми не шукаємо простих відповідей. Ми мислимо і діємо як архітектори – свідомо створюємо простір для чесних управлінських розмов і складних рішень. Саме це сьогодні тримає бізнес, команди й майбутнє», – підкреслила вона.

Три блоки – три відповіді на реальність.

Програму конференції вибудували як архітектуру мислення, що відповідає ключовим викликам часу.

Реальність на межі – що робити тут і зараз. Перший блок був присвячений демографічним зрушенням і конкуренції за людей.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова окреслила прогноз депопуляції навіть за умов часткового повернення мігрантів. За її оцінками, повернутися може близько третини, а визначальними факторами стануть безпека, робота, житло та переконлива «картинка майбутнього».

Співзасновник Prometheus Іван Примаченко підкреслив: людський капітал сьогодні – це не лише ефективність, а й другий шанс, який освіта та перекваліфікація дають людям незалежно від віку чи статусу.

Артур Міхно, співвласник і CEO Work.ua, показав динаміку відновлення ринку праці після 2022 року та наголосив: виграють компанії, які будують HR-бренд не навколо зарплат, а навколо сенсів, довіри та причетності.

Виступ Марини Стародубської, авторки книги «Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд» окреслив ключовий управлінський висновок – український менталітет у час війни вимагає іншої логіки змін. Ефективне управління людьми в Україні працює не через копіювання моделей і формальні правила, а через персоналізацію, пояснення та співтворення рішень. Довіра формується на рівні конкретних людей і малих груп, тому лідерство через людяність, діалог і відповідальність стає вирішальним чинником трансформацій.

Соціологиня, засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк представила дані про стан ментального здоров’я: 72% громадян оцінюють якість свого життя як низьку, а втома, тривожність і зниження мотивації стають фоном, що напряму впливає на продуктивність і здатність ухвалювати рішення.

Форсайт і рішення – технології, люди та нова логіка управління.

Другий блок зосередився на ролі AI та аугментації людини.

Виконавча партнерка EY Ukraine Ольга Горбановська, спираючись на EY Work Reimagined 2025, зазначила: AI невідворотний, але очікуваний ROI отримують одиниці – причина частіше в людському факторі, ніж у технологіях.

У панельній дискусії прозвучало: AI не зменшує навантаження автоматично – він підвищує когнітивну складність роботи. Виграють компанії, де керівництво інвестує в навчання, структуровані процеси та критичне мислення, а людину розглядають як оркестратора технологій. Окремо підкреслили роль HRD як дизайнера роботи та партнера CEO у створенні систем, що підтримують людей, а не виснажують їх.

В інтерактивній панелі про конфлікти експерти з організаційного розвитку підкреслили: команди руйнує не конфлікт, а дефіцит довіри, страх відкритого діалогу та небажання брати відповідальність. Зрілі організації переводять напругу в дорослі домовленості.

Дискусія про етичний рекрутинг окреслила чіткий управлінський висновок – у ситуації дефіциту людського капіталу найм перестає бути операційною процедурою і стає стратегічним рішенням. Помилки в рекрутингу масштабуються швидше за будь-які фінансові витрати, трансформуючись у втрату довіри, продуктивності та стійкості команд.

Етичний рекрутинг – це не питання тону чи «м’якості», а питання зрілості системи: прозорості процесів, відповідального вибору інструментів, зворотного зв’язку і готовності бізнесу інвестувати в людей. Саме така логіка формує найм, що працює на довгу дистанцію і підтримує бізнес у період структурних змін.

Культури майбутнього – гідність, інклюзія, середовища.

Третій блок відкрив довгострокову перспективу.

Директорка проєктів IREX Юлія Ткачук говорила про реінтеграцію ветеранів як стратегічний виклик 2025–2030 років: ветерани – актив, а не ризик, і ця тема має бути системною частиною культури гідності.

Консультантка з ментального здоров’я Юлія Башлакова наголосила: реінтеграція – це соціальний контракт і спільна відповідальність бізнесу, суспільства та держави.

Завершальним акордом став виступ архітектора Марка Савицького про архітектуру гідності – фізичні простори як інструмент психологічної стійкості та утримання людей. Середовища, спроєктовані з урахуванням універсального дизайну, стають сильнішими для всіх команд.

Протягом дня конференція зафіксувала ключовий зсув – конкуренція за людський капітал стає системною. Виграють компанії та країни, які інвестують не лише в технології, а й у довіру, культуру, розвиток і середовища, що підтримують людину.

18’ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE підтвердила свою роль платформи, де аналітика, практичні кейси та стратегічні ідеї перетворюються на рішення, здатні утримувати бізнес, команди й майбутнє України.

Організатор – KA Group

Титульний партнер – Work.ua

Офіційний партнер – Linkos Group

Генеральний медіапартнер – 1+1 media

Контакти для спеціальних пропозицій KA Group – [email protected] | +38 (063) 247 94 74

Інтерфакс-Україна – інформаційний партнер