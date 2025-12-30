Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Марафон читань сучасних п’єс, який із жовтня по грудень відбувався у прифронтових містах, пробудив у місцевих театрах інтерес до актуальної української драматургії: всі його учасники вже працюють над створенням повноцінних постановок.

Лідером цього процесу став Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. Куліша, який після читання в листопаді п’єси Олега Михайлова "Птах на горищі" одразу випустив за цим текстом виставу і вже встиг кілька разів показати її у Херсоні і навіть на гастролях у Києві.

Дніпровський академічний театр драми і комедії "Драміком" також оголосив про плани випустити наприкінці сезону власну постановку цієї моноп’єси про викрадену українську дівчинку, що потрапляє на виховання у російську сім’ю. Постановкою "Птаха на горищі" після проведеного читання зацікавився і Запорізький музично-драматичний театр ім. Магара.

Дніпровський Академічний Театр драми та комедії, фото з читання п'єси «Птах на горищі» Олега Михайлова. Фото: Олександра Ковальчук

Сумський національний академічний театр драми і музичної комедії ім. Щепкіна вже запланував повноцінне сценічне втілення комедії-фарсу Оксани Гриценко "Виживуть тільки пам’ятники", а Одеський музично-драматичний театр ім.Василька - містичної воєнної драми свого земляка-фронтовика Валерія Пузіка "Привиди у гілках".

У Чернігові місцевий театр ветеранів "Серцевір" просто зараз працює над постановкою п’єси драматурга-ветерана Юрія Вєткіна "Новітня історія іграшок", яку автор задумав як терапевтичний текст для тих, хто втратив на війні своїх близьких.

А у Миколаєві читання п’єси Аліни Сарнацької "Баланс" підштовхнуло відродження єдиного в місті незалежного театру "Артклас", що відтепер займатиметься саме постановками сучасної драми: перша вистава планується за п’єсою "Бункер. Я вже нічого не боюсь" Богдана Адаменка про досвід проживання перших днів війни мешканцями одного з будинків.

Марафон читань актуальних п’єс у театрах прифронтових міст відбувся в рамках проєкту "Драматургія змін: театральна мережа для суспільного діалогу", ініційованого харківським Театром на Жуках за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Дмитро Терновий під час фестивалю «Драма-спринт 2025» у Харкові. Фото: Ірина Деркач

Керівник проєкту, драматург і співзасновник Театру на Жуках Дмитро Терновий зазначив, що результати проєкту перевершили очікування: "Ми, звісно, сподівалися, що знайомство з текстами і проведення читань підштовхне місцеві театри до постановок сучасної драматургії. Вважали, що гарним результатом буде, якщо хоча б 1-2 твори згодом увійдуть до репертуарів. Але ми бачимо фактично 100%-вий результат, коли всі театри, задіяні у проєкті, виявили бажання ставити сучасні п’єси. Цей зсув свідомості відбувається просто на очах і доводить, що якісна українська драматургія існує, варто лише зробити її видимою для театрів".

Відправною точкою масштабної програми читань став фестиваль сучасної драматургії "Драма-спринт", що відбувся в серпні у Харкові. Фестиваль проведено вже втретє, він має унікальну концепцію, оскільки інтегрує всі драматургічні твори, що протягом року перемогли на різних драматургічних конкурсах, і представляє їх у вигляді перформативних читань відібраній на конкурсній основі фаховій театральній аудиторії з різних міст України. Цьогоріч фокусом фестивалю була театральна спільнота прифронтових міст України (Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Дніпро, Чернігів і Суми), а програма фестивалю поєднала і читання 8-ми п’єс-переможниць конкурсів, і дискусії, і майстер-класи провідних фахівців, що працюють з сучасною драматургією. Зокрема своїм досвідом з учасниками фесту ділилися головна режисерка Київського театру драми і комедії на Лівому березі Тамара Трунова, головний режисер Львівського театру ім. Лесі Українки Дмитро Захоженко, драматург і співзасновник Театру ветеранів Максим Курочкін, виконавча директорка Всеукраїнської ліги авторів Марина Котеленець.

«Драма-спринт 2025» у Харкові, читання п'єси «Мааа, болить!» Юрка Вовкогона та Григорія Семенчука, Фото: Ірина Деркач

Власне, по завершенні Драма спринту розпочалася друга частина проєкту, коли естафету читань підхопили театри прифронтових міст.

Важливою подією проєкту стала також презентація антології "Драма Панорама 2024", що об’єднала всі п’єси-переможниці драматургічних конкурсів року. До видання увійшли вісім текстів, шість з яких написані військовими. Антологія започаткована у 2023 році як щорічне видання і надрукована вже двічі у співпраці з харківським видавцем Олександром Савчуком. Обидва видання увійшли в рейтинги найважливіших книг 2024 та 2025 років українського ПЕН у номінації "драматургія".