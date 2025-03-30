Зеленський про застосування дронів для захисту міст: є хороші результати

Безпілотники показали хороші результати у захисті українських міст та стали ефективним засобом для протидії російським атакам, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є хороші результати у наших воїнів в застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст", - наголосив президент.

Він також додав, що продовжується комунікація з США щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну. "Світ знає, що тільки Росія є причиною, чому війна триває стільки років. На Росію треба тиснути. І гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала, – саме українцям, усім європейцям. І це буде", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13716