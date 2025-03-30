Інтерфакс-Україна

Події

22:30 30.03.2025

Зеленський про застосування дронів для захисту міст: є хороші результати

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Безпілотники показали хороші результати у захисті українських міст та стали ефективним засобом для протидії російським атакам, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є хороші результати у наших воїнів в застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст", - наголосив президент.

Він також додав, що продовжується комунікація з США щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну. "Світ знає, що тільки Росія є причиною, чому війна триває стільки років. На Росію треба тиснути. І гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала, – саме українцям, усім європейцям. І це буде", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13716

Теги: #захист #дрони #міста

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